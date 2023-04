Paștele vedetelor! Unde s-au aventurat celebritățile de Sărbători: „Cred că esența credinței e în vorbele lui Iisus”

Vedetele au petrecut în mod diferit Paștele. Dacă multe au respectat tradițiile, au mers la biserică și s-au bucurat de bucase alese alături de cei dragi, altele au optat pentru o vacanță într-un loc cald, unde Sărbătorile au un cu totul alt parfum.

Cleopatra Stratan a revenit în locul unde s-a format ca om, la Chișinău, Dan Negru a luat lumină chiar din Ierusalim, iar Laura Cosoi și Anca Țurcașiu au redescoperit tradițiile printre peisajele de poveste din Maramureș.

Dan Negru a ajuns la Ierusalim

Dan Negru a ales să facă Paștele chiar în locul în care se aprinde Lumina Sfântă. Prezentatorul a trăit momente magice la Ierusalim. Cu toate acestea, el crede că această credință pe care o simțim nu este despre miracole, ci despre trăiri.

„La Ierusalim a venit Lumina! Mă întreabă mulți cum am văzut miracolul luminii din Ierusalim. Prea mulți caută miracole în credință. Credința nu e despre miracole! Dumnezeu nu e magicianul David Copperfield! Ce credința ar fi aia în care Dumnezeu și-ar manifesta puterea? Puterea produce supunere!

Dacă Dumnezeu și-ar manifesta puterea prin miracole, iubirea ar dispărea! Dumnezeu ar putea să aprindă o lumânare, un bec, să vindece orașe întregi, să facă minuni copleșitoare forțându-ne să credem în el.

Eu nu m-aș regăsi într-un astfel de Dumnezeu! Îmi place refuzul lui de a face minuni, de a ne copleși cu dovezi! Îmi place libertatea pe care ne-o dă. Și cred că esența credinței e în vorbele lui Iisus: Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el. Despre asta e Lumina! Hristos a Înviat!”, a scris Dan Negru pe o rețea de socializare.

Iisus din Nazareth a lui Zefirelli a fost exilat după 12 noaptea

Jurnalistul de la Kanal D și-a arătat dezamăgirea că Iisus din Nazareth, filmul cu numeroase semnificații legate de Divinitate, a ajuns să fie difuzat după 12 noaptea, deși Singur acasă are întotdeauna locul lui la o oră de maximă audiență.

„Deși cu performanțe identice, Kevin din Home Alone a rămas în prime time, de la 8 seara, la TV, în România, pe când Iisus din Nazareth a lui Zefirelli a fost exilat după 12 noaptea.

Cel mai urmărit program de Paște a fost filmul lui Zeffirelli, Iisus din Nazareth. E rețetă de succes de Paște, așa cum e Home Alone de Crăciun.

Totuși, Kevin a rămas și Iisus a fost exilat, și nu din rațiuni de bussines, după cum se vede în audiențe. Filmul a avut un buget de 16 milioane dolari, uriaș pentru vremea aceea (1977) fiind finanțat în mare parte de Biserica Catolică. Papa Paul al VI i-a propus lui Zefirelli ideea filmului și el a și aprobat bugetul”, spune Dan Negru.

„Papa Paul al VI a murit la un an după premiera filmului”

În opinia lui, producția lui Zefirelli are și o încărcătură istorică. „Papa Paul al VI a murit la un an după premiera filmului și a cerut să aibă funeralii simple, fără catafalc și fără monument pe mormânt. Așa s-a și întâmplat.

În perioada anilor 2000, o vreme, filmul nu s-a mai bucurat de audiențe bune în Italia dar Fabrizio del Noce , directorul RAI de atunci, a făcut o declarație istorică spunând, „filmul lui Zefirelli ne ajută să nu ne întoarcem în epoca de piatra a spiritualității!”. La noi, Kevin a învins!”, a adăugat Negru.

Cleopatra Stratan a revenit la Chișinău

Cleopatra Stratan s-a aventurat în locurile în care și-a petrecut copilăria. Artista a ales să întâmpine Sărbătorile la Chișinău.

“Cea mai frumoasă senzație este când mă întorc în locurile unde am lăsat cele mai multe zâmbete, am strâns cele mai colorate amintiri, am căzut de o sută de ori de pe bicicletă, alergat și sărit de colo-colo, am împărtășit povești și unde am crescut odată cu pomul din curte….iar cu toate astea mi se umple inima de bucurie știind ce copilărie frumoasă am avut”, a mărturisit solista pe o rețea de socializare.

Cleopatra a ales să își întoarcă recunoștința și către cei dragi, care i-au urmărit drumul. “Mulțumesc scumpilor mei bunici pentru clipele de neuitat! Vă iubesc! Prețuiți-vă bunicii, părinții, fAMILIA! Hristos a Învitat! Să fim binecuvântați!”, a mai spus ea.

Anca Țurcașiu și Mirela Vaida, Paște în Maramureș

Anca Țurcașiu, Mirela Vaida și Laura Cosoi au mers de Paște acolo unde tradițile sunt respectate cu sfințenie, în Maramureș.

“Am ales anul acesta o călătorie în inima Maramureșului. Am revenit după 20 de ani.Mi s-a făcut rău când am realizat. E locul în care simți că te întorci unde tot ce te înconjoară înseamnă pace, iubire, bun simț, liniște și normalitate. Am întrebat un vecin care ne-a salutat, ce faceți? A zâmbit și mi-a răspuns: Ce vine la rând. Prieteni dragi, zile de vacanță pline de iubire și de soare! A…, și de horincă”, a scris Anca Țurcașiu pe o rețea de socializare.

Prezentatoarea de la Acces direct s-a rugat la Mânăstirea Bârsana. “Din inima Maramureșului, de la Mânăstirea Bârsana, va transmit toate gândurile mele bune! Paște fericit, cu multă bucurie, liniște și sănătate!”, a fost mesajul postat pe Facebook de Mirela Vaida.

Ileana Badiu a vopsit ouă cu propriul ruj în Vietnam

Ileana Badiu a ales să ciocnească ouă colorate cu propriul ruj, alături de soțul și fiul ei, tocmai în Vietnam. Au fost împreună, iar asta a contat cel mai mult.

„Paște fericit de la noi către familiile voastre. Am ciocnit la miezul noptii oua colorate cu iubire cu rujurile mele, deoarece vopsea roșie n-am avut la noi și ne bucurăm unii de alții exact așa cum fac toate familiile de Sărbători. Hristos a înviat!”, a spus Ileana Badiu pe o rețea de socializare.

Vedeta e încântată de ce descoperă în Vietnam și trăiește cu adevărat această experiență. “Hoi An este un oraș de care m-am îndrăgostit, situat în centrul Vietnamului, renumit pentru arhitectura sa istorică bine conservată, decorul pitoresc pe malul râului și bucătăria locală delicioasă. Partea veche a orașului face parte din Patrimoniului Mondial UNESCO și este ușor de înțeles de ce.

Cu străzile și aleile sale înguste, felinarele colorate în sute de culori, cu clădiri galbene coloniale, zeci de magazine care vând haine divine de mătase ,restaurante zgomotoase cu mâncare vietnameză super gustoasă, Hoi An este efectiv o bijuterie de loc pe care m-am bucur enorm să-l descopăr și care trebuie neapărat vizitat dacă ajungeți în Vietnam”, mai spune Ileana Badiu.

Dani Oțil și-a dus soția în Dubai

Și-au lăsat copilul cu bunicii și s-au răsfățat în Dubai. Dani Oțil și Gabriela, soția lui, au ales să ciocnească pahare cu șampanie, nu ouă în aceste zile. Prezentatorul și soția lui nu au ratat ocazia și au luat la pas și câteva magazine.

