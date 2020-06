Pablo Alboran, dezvăluire șocantă: „Recunosc. Sunt homosexual”

Pablo Alboran , în vârstă de 31 de ani, și-a luat o piatră de pe inimă și a declarat că este gay. Anunțul l-a făcut într-un material video pe contul său de Instagram unde are peste 5 milioane de urmăritori: „Sunt aici pentru a vă mărturisi că sunt homosexual. Nu se întâmplă nimic. Viața rămâne aceeași, dar o fac pentru că vreau să fiu puțin mai fericit decât eram. Unii au presupus, alții au știut, altora nu le-a păsat. Deja acasă, în familia mea, am avut libertatea de a iubi pe cine am vrut și acum simt nevoia să-mi duc visul mai departe.

În munca mea, la casa de discuri cu care colaborez, Warner, nu m-am simțit niciodată discriminat, urât din această cauză și nici nu am dezamăgit pe cineva cu orientarea mea sexuală, însă, din păcate, nu sunt mulți care au norocul meu. Așa că astăzi, fără frică, recunosc asta și sper ca acest mesaj să facă viața mai ușoară alora.

Întotdeauna am luptat pentru libertate și egalitate și am fost împotriva oricărui fel de discriminare. Mai presus de toate o fac pentru mine. Versurile pe care le-am scris vorbesc despre tine, despre mine, despre iubire, despre ceea ce ne înconjoară și oricine se poate regăsi în ele indiferent de sex, vârstă sau limbă, pentru că muzica este liberă și eu vreau să fiu la fel de liber ca muzica mea. Vreau să fiu consevcent și responsabil cu mine. Voi continua să-mi concentrez viața pe carieră, pe muzică și să fac totul cât mai bine, respectându-mi publicul.” – a fost mesajul transmis de Pablo Alboran, artistul care a susținut în 2015 un concert și în România.

Vezi această postare pe Instagram 🙂 O postare distribuită de Pablo Alborán (@pabloalboran) pe Iun 17, 2020 la 4:30 PDT

Sursă foto: Instagram

