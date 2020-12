Recent, în mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvăluit că a încheiat colaborarea din cadrul unui proiect de familie, proiect condus de ea și de soțul ei, Marius Elisei (34 de ani).

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit?

„Eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit din prima zi. [Proiectul] a fost pe profit din prima săptămână datorită vouă. (…)

Nu a fost îndeajuns. Eu am considerat că e un proiect comun de familie, se pare că am fost singura care a gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Am hotărât să închei. Site-ul a rămas pe numele soțului meu.

Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua, nu știu sub ce formă, dar nu mai am nicio legătură cu acest proiect. Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorința mea. (…)

Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie. N-a fost de ajuns. Am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieții profesionale, cât și personale.

Cred că e cea mai bună decizie și cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, a mărturisit prezentatoarea TV pe Instagram.

Înaintea acestui mesaj, Oana a publicat o fotografie alb-negru în dreptul căreia a scris: „Vremuri grele, dificile. Binele va prevala!”. Fotografia o găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Marius Elisei: „Dacă nu ai încredere în tine, mai ales într-o relație, ajungi cumva nevoit să amplifici niște conflicte”

„Marius este cel care îmi spune mereu: «Dacă nici tu nu ai încredere în tine, tu care ai reușit să faci atâtea singură, cine altcineva poate să mai aibă încredere în el?». El mă susține și mă motivează foarte mult.

Am avut momente în care am spus că eu nu pot să fac asta, că nu sunt în stare să fac asta”, a declarat Oana la începutul lunii octombrie, potrivit Spynews.

„Dacă nu ai încredere în tine, mai ales într-o relație, ajungi cumva nevoit să amplifici niște conflicte și de acolo se poate crea altceva. Într-adevăr, s-au mai întâmplat și aceste lucruri.

Dar mă bucur că am reușit să trec eu peste mine ca să pot să ajung la ea în minte, să pot să-i desfac puțin carapacea”, a adăugat Marius atunci.

Prezentatoarea de televiziune și Marius Elisei formează un cuplu de mai mulți ani. Perechea are împreună o fiică, Isabela, în vârstă de 6 ani.

