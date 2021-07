Recent, în mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvăluit că, în toamna anului acesta, va fi supusă unei operații. Vedeta de televiziune și Marius Elisei (34 de ani) s-au împăcat în iunie 2021, la trei luni de la semnarea actelor de divorț.

Perechea are împreună o fiică, Isabela, în vârstă de 7 ani. Oana și Marius formează un cuplu din anul 2013. „Am luat o decizie gândită și asumată și am făcut ceea ce am simțit amândoi, pentru binele și împlinirea noastră ca familie”, a mărturisit Oana despre împăcare.

Oana Roman se va opera în toamnă: „Am o singură problemă”

Pe Instagram, Oana a dezvăluit recent că ea nu are niciun complex în ceea ce privește aspectul său fizic, însă că are „o singură problemă”, pe care o va rezolva în toamna anului acesta.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„Eu complexată n-am fost niciodată. Am o singură problemă pe care vreau să o rezolv, iar, pentru asta, o să fac în toamnă o abdominoplastie. În rest, eu complexe n-am avut”, a spus Oana pe Instagram.

În ultimul an, Oana a slăbit considerabil. Abdominoplastia este o intervenție chirurgicală ce are ca scop îndepărtarea excesului de piele și grăsime de la nivelul abdomenului inferior. În același timp, se pot întări și mușchii abdominali pe linia mediană sau se pot rezolva probleme de perete abdominal (hernii, eventratii).

Citește și:

Andrei Aradits, declarații surprinzătoare despre Ozana Barabancea și Oana Roman

Oana Roman s-a vaccinat anti-COVID-19. Ce simptome a avut după rapel

Oana Roman a spus ce relație au acum părinții ei, Mioara și Petre Roman

Oana Roman duce de peste 10 ani o luptă cu această alergie

După ce a fost aspru judecată pe rețelele de socializare pentru manichiura sa, Oana a explicat că aparențele pot înșela. „Astăzi e ziua în care mă duc să mă răsfăț. Mă duc la coafor și la manichiură. S-a creat o discuție întreagă pe tema unghiilor mele, că am nu știu ce sub unghii.

Da, timp de peste 10 ani am avut o alergie severă la mâini, din cauza produselor de la manichiură care-mi făceau carne vie sub unghii. Buricul degetului era o rană totală. Nu mi-am mai pus unghii cu gel și cu nimic foarte mulți ani, încercând să scap de această alergie.

Aveam carne vie la buricele degetelor și după ce am reușit să scap de ea, carnea aia vie s-a uscat și s-a lipit”, a spus Oana Roman la Insta Story. „Nu mai poate fi dată jos, pentru că aș intra în carnea sănătoasă și aș avea dureri și alte răni.

Nu am ce să fac, am rămas cu aceste excrescențe sub unghie, la nivelul de sus al buricului degetului la toate unghiile. Deci nu mai săriți, nu mai jigniți, nu mai râdeți de alții, pentru că nu știți ce e în spatele a ceea ce vedeți de multe ori”, a încheiat.

Foto: Instagram