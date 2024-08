Nicola a început să cânte la 4 ani, prin tramvaie. Ce regrete are artista: „Chiar îmi pare rău că nu mai există”

Nicola (55 ani) a dezvăluit cum și-a început cariera de cântăreață la vârsta de 4 ani. Deși tatăl ei nu și-a dorit ca fiica lui să devină artist, ea a demonstrat de la o vârstă fragedă că acesta este drumul ei în viață. Invitată în podcastul „Altceva” realizat de Adrian Artene, Nicola a dezvăluit și care sunt regretele ei, dar și dacă mai crede în iubire.

Nicola și-a început cariera la vârsta de 4 ani

Nicola, pe numele ai adevărat Nicoleta Alexandru, este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Printre cele mai cunoscute piese ale ei se numără „Îți mulțumesc”, „Vamos a Mamaia” sau „De mă vei chema”. Artista a dezvăluit că și-a început cariera la vârsta de 4 ani, când cânta prin tramvaie sau pe stradă.

„Eram mică mică, undeva la 4-5 ani (când cânta în tramvai). Eu mi-am dat seama la 4 ani că eu vreau să fiu cântăreață. Practic mi-am descoperit singură țelul în viață,. Mergeam în vârfuri ca balerina și arătam a balerină. Eram din start și balerină și cântam. În tramvai, pe stradă. (…) De ziua mea mi-a venit la cutia poștală o vedere. Și vine (mama) la mine și face: „Uite, ți-a scris Mihai Constantinescu de ziua ta!”. Ea săraca, stătea și scria, pentru că știa cât de important e pentru mine să mă motiveze. Tata nu era de acord cu meseriile astea gen dansatoare, cântăreață și alte alea”, a povestit Nicola în podcastul lui Adrian Artene.

Ce regrete are artista

Nicola spune că regretă că două dintre cele mai importante festivaluri de muzică din România au dispărut. Este vorba despre Cerbul de Aur și Festivalul de la Mamaia. Întrebată de Adrian Artene unde se vede peste 5 ani, ea a răspuns amuzată: „E… de unde să știu?”.

„Nu înțeleg de ce a dispărut iar Cerbul de Aur, de-abia reîncepuse treaba și, pac, s-a dus. (…) Chiar îmi pare rău că nu mai există nici acest festival. S-a încercat anul trecut să se refacă Mamaia. Am înțeles că n-a fost o încercare prea reușită. Până la urmă, bine că a fost acolo ceva. Eu îmi doresc să să reintre pe făgașul lor aceste două festivaluri mari pe care le-am avut și noi. Chiar îmi doresc… și Mamaia și Cerbul de Aur”, a explicat Nicola.

Artista a dezvăluit că tatăl ei i-a dăruit, la vârsta de 4 ani, un cerb argintiu.

„Atâta l-am zăpăcit pe tata: „Vreau Cerbul de aur!” de s-a enervat și a zis: „Ia cerbul ăsta și lasă-mă!”. Și eu fraieră, nu mai știu când, în 1999, am dat o serie de interviuri și mă tot puneau să dau ceva prețios de la mine și eu am dat ca fraiera Cerbul. Și zic: de ce l-am dat eu atunci, că acum nu mai am cerbul. Dar am poze cu cerbul când eram mică și dovada există. Numai că nu mai am cerbul acasă și mă enervez, că era o amintire. Mai bine dădeam o geacă ceva”, a povestit Nicola.

Mai crede Nicola în dragoste?

Nicola a scris piesa „Noi doi”, astfel că, vorbind despre această melodie, Adrian Artene a profitat și a întrebat-o dacă mai crede în iubire. Artista a fost căsătorită între 1990 și 2007 cu compozitorul Mihai Alexandru cu care are doi copii, Maria și Jonathan.

„Da, de aceea și scriu despre dragoste. Normal… „Doar noi doi”. Cum să nu? Doamne! Piesa asta… vrei să spun când și cum s-a născut? Mi-a venit într-o zi, în fine, înainte să încep să lucrez la ea, linia melodică, plus textul. Eu, de obicei, îmi înregistrez astea, ca să nu le uit. Asta… atât de bine întipărită în creier mi-a rămas, încât nici a trebuit să o înregistrez . Și tot mă chinuiam eu să o orchestreze cineva, să nu știu ce. Și, la un moment dat, mi-am făcut trupă și am zis… «ce-ar fi să fac orchestrația 100% live?!». Și i-am băgat pe toți în studio, le spuneam cam ce vreau, cum vreau și am schimbat refrenul și atât de fericită eram când am finalizat piesa și am zis… «Yes, I did it!»”, a mărturisit Nicola.

Artista a mai fost căsătorită o dată înainte de a-l cunoaște pe Mihai Alexandru și mai are un fiu, Andrei, care locuiește în Marea Britanie.

Sursă foto: Captură video, Facebook

