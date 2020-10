Mugur Vrabete, basistul trupei Holograf, reacție după declarațiile lui Bittman

Dan Bittman a avut săptămâna trecută o ieșire publică vehementă cu privire la impunerea unoi noi restricții în contextul pandemiei de COVID-19. Cântărețul a spus că nu crede în datele oficiale al numărului de persoane infectate cu SARS-CoV-2 și că nu este în regulă modul în care pandemia este gestionată la noi în țară. Declarațiile artistului au atras un val de reacții din partea opiniei publice. Bittman a fost ba criticat, ba susținut de colegii săi de breaslă. Mugurel Vrabete, colegul său de trupă, a postat recent un mesaj pe rețelele de socializare cu privire la afirmațiile cântărețului.

Vrabete își susține colegul și, la fel ca el, este de părere că se exagerează cu situația pandemică în care ne aflăm.

„E momentul să spun ceva. Dan Bittman este prietenul și colegul meu de peste 33 de ani. O vârstă biblică, pentru cine are cunoștințe în domeniu. Aveți dreptul la părerile dumneavoastră, dar nu înțeleg de ce oricine are alte păreri decât varianta oficială este automat incriminat. Ziarul Scânteia a închis redacția de mult. Cu riscul infatuării, vă spun că am un IQ peste medie, am absolvit facultăți și mastere. Mie îmi pute ceva și cred că multora la fel. Nu pot să trag concluzii, pentru că nu am date corecte dar, ca un om care a intrat și la Matematică, și care a absolvit Arhitectura, atunci când între cauze, măsuri și efecte nu se pupă ceva, mie îmi pute a neștiință, a impostură, fie și a conspirație. Așadar, cei care îl atacă pe Dan vor fi eliminați din lista mea. Vă doresc succes cu părerile dumneavoastră, dar nu am chef să le ascult. Pandemie plăcută”, a scris Iulian-Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, pe pagina sa de Facebook.

