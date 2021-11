Mirela Petrean a făcut tratamentul cu oxigen hiperbar la fel ca Mîțu Stoian: „Unii acuzau dureri mari de urechi”

Interpreta de muzică populară Mirela Petrean (51 de ani) a vorbit despre experiența ei la clinica unde Petrică Mîțu-Stoian a primit tratametul de recuperare post-COVID-19 înainte să moară.

Mirela a fost șocată de vestea morții lui Mîțu Stoian și pentru faptul că ea personal a trecut printr-un tratament asemănător, în urmă cu patru luni. Se pare că solista a fost pacienta aceluiași doctor care s-a ocupat și de Stoian.

“Eu n-am avut nici un fel de problemă, am fost în luna iulie a acestui an, am făcut 10 ședințe de terapie. Pentru mine a fost benefică terapia, eu m-am simțit foarte bine după cele 10 ședințe. Veneam tot după COVID și aveam o stare permanentă de oboseală și nu puteam să cânt. Chiar după primele ședințe am simțit o ameliorare… Ei mi-au recomandat mai multe ședințe, dar având în vedere că și prețul era cam piperat, am ales să fac 10 ședințe, să aibă efect”, a declarat Mirela Petrean, pentru wowbiz.ro.