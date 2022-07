Maria Lungu susține că Mircea Eremia s-a despărțit de ea în presă. Mircea și Maria s-au cunoscut la sfârșitul anului 2021, între Crăciun și Revelion, întâlnire despre care solistul susținea în ianuarie 2022 că „a fost dragoste la prima vedere”. Relația lor a fost una la distanță, Maria locuind în Chișinău, iar Mircea în București.

Mircea Eremia s-a despărțit în presă de iubita lui, Maria Lungu

Invitat recent în emisiunea „Showbiz Report” pentru a-și promova noua piesă, Mircea a declarat, printre multe altele: „N-are băiatu’ iubită. Momentan nu am o relație”.

„Am rămas șocată. Nu am reușit să vorbesc nici cu Mircea, m-a sunat, dar n-am vrut să-i răspund. Efectiv s-a despărțit. Noi aveam o relație mai diferită, era și la distanță. Am rămas șocată când am citit acele detalii. Sper ca în curând să am o discuție cu el. Îmi pare extrem de rău că n-a putut și n-a avut curajul să mă sune, să-mi spună mie personal, și a ajuns să vorbească în presă despre asta. Probabil din cauza distanței. Eu dacă mâine mă duc la București mă împac cu el”, a declarat Maria Lungu la „Acces Direct”, potrivit Spynews.

În mai 2022, Mircea i-a propus Mariei să se mute cu el în București. „Ne desparte atâta distanță. Uneori e greu. I-am zis să se mute la București și o să fie mai ușor pentru noi. I-am zis: «Hai să te muți la mine și gata!». (…) Timpul decide”, spunea Mircea în emisiunea „Xtra Night Show”.

„Da (n.red.: se va muta cu Mircea), dar, dacă o să ajungem la un numitor comun, poate mai devreme, în dependență de ce comportament va avea Mircea”, a completat Maria atunci.

Mircea Eremia: „De mic voiam să mă însor”

„Am cunoscut-o între Crăciun și Revelion. Nu contează perioada cât contează intensitatea. A fost dragoste la prima vedere. Mi s-a mai întâmplat în trecut și nu e neapărat dragoste la prima vedere cât este un sentiment că persoana respectivă poate să te completeze într-un fel sau altul. Nu am avut niciodată un tipar. Cam toate fetele cu care am fost erau diferite. În schimb, trebuie să aibă suflet, să fie o persoană bună. Să știe să împartă iubirea, pentru că, până la urmă, asta e important. Să oferim iubire și să primim. De mic voiam să mă însor, dar uite că nu a ieșit încă”, mai povestea Mircea Eremia în ianuarie 2022, în emisiunea „Star Magazin”.

