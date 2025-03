Minerva și-a planificat înmormântarea. Ce obiecte îi vor pune în sicriu rudele. Gabriela Lucuțar îi va respecta ultimele dorințe

Gabriela Dima, cunoscută drept Minerva, a murit vineri, 1 martie 2025, la vârsta de 66 de ani. Celebra astroloagă suferea de cancer. Gabriela Lucuțar se va ocupa de înmormântarea Minervei și se va asigura că îi vor fi îndeplinite ultimele dorințe.

Minerva a pierdut lupta cu cancerul la 66 de ani



Gabriela Dima a murit la Spitalul Sfântul Ioan din București. Minerva avea mai multe probleme grave de sănătate și suferea de cancer în stadiul 4, boala care a recidivat de 5 ori în ultimii ani. Moartea celebrei astroloage a fost confirmată de familie, mama și fratele ei, dar și de colegii ei de breaslă.



„Sandra Ionescu, o prietenă comună din televiziune, a ținut legătura cu fratele dumneaei. De la dânsa am aflat. A fost internată la Spitalul Sfântul Ioan. Avea metastaze, a avut cancer. Înmormântarea va fi la Arad, nu se știe când, se fac deocamdată toate formalitățile. Mama ei trăiește, fratele se ocupă de toată birocrația, de toate procedurile. Nu o s-o avem aici, în București.



Oricum, ea locuia în Popești-Leordeni. Gabi, în ultimii doi-trei ani, și-a protezat un șold, iar anul trecut, în toamnă, și-a pus proteză și la al doilea șold. Mama ei, care era medic, e cea care a avut grijă de ea. Fratele ei, care am impresia că locuiește parcă în Satu Mare, a fost aici. Ei au fost avertizați, se știa că e pe ultima sută de metri de vreo săptămână”, a declarat astrologul Valeriu Pănoiu, pentru Fanatik.ro.

Minerva și-a planificat înmormântarea. Ce obiecte îi vor pune în sicriu rudele

Înmormântarea Minervei va avea loc la Arad, orașul său natal. Luni, 10 martie, trupul neînsuflețit al Minervei va fi depus la Capela Bisericii Duchiu din București, pentru ca apropiații să-i poată lua rămas bun de la ea. Apoi, va fi dusă la Arad. De funeraliile Minervei se va ocupa Gabriela Lucuțar, cunoscută drept „Regina întunericului”.

Conform ultimelor dorințe al Minervei, sicriul său va fi bej, va sta închis pe parcursul ceremoniei, iar deasupra capacului va fi o fotografie cu ea. Conform apropiaților, Gabrielei Dima nu i-a plăcut niciodată să poarte haine negre, așadar va fi îmbrăcată într-o ținută mov. În sicriul său, familia îi va pune obiecte personale care au legătură cu astrologia. Iar aranjamentul floral va fi în aceeași temă.



Câți copii avea Minerva





Viața celebrei astroloage a fost marcată de multe încercări. Ea avut trei copii – doi înfiați, Mihai și Maria, împreună cu soțul său pe care la- cunoscut din adolescență și unul biologic, Andrei. Când Andrei avea șapte luni, soțul Minervei a murit într-un accident aviatic. 17 ani mai târziu, Andrei s-a stins din viață din cauza unei meningite pneumococice.



Minerva avea o legătură atât de profundă cu astrologia încât spune că a „citit în stele” moartea fiului ei.



„Nu m-aș fi dorit să citesc în stele că îmi va muri copilul, ca orice părinte. Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta și mai ales că au fost doi, și al meu și al fratelui meu. Nici în ziua de azi nu înțeleg de ce Direcția Sanitară nu a acceptat să declare epidemia. Muriseră la Arad 13 copii. Au căzut pur și simplu din picioare în fața tablei, la școală sau în bancă. Atunci am zis că mie niciodată nu o să-mi ghicesc. E, uite că dacă vrea să îți facă figuri astrologia, îți face”, a spus Minerva în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

