Mihai Mitoșeru regretă divorțul de Noemi: „Am fost fraier!”

La sfârșitul anului 2019, Mihai Mitoșeru (44 de ani) și Noemi (32 de ani) au divorțat după o relație de 13 ani. Cuplul s-a cununat civil în 2015, dar nu au mai apucat să facă și nunta religioasă. La momentul respectiv, Mihai Mitoșeru susținea că unul dintre motiovele despărțirii ar fi fost și meseria lui Noemi.

Recent, Mitoșeru a vorbit din nou despre divorț și a spus că și el a avut o mare parte din vină pentru încheierea relației cu Noemi.

Am divorțat… că am vrut să divorțez, că am crezut că e bine să divorțez, am greșit, recunosc, n-am știut să apreciez omul de lângă mine, pentru că niciodată nu apreciezi ce ai lângă tine, apreciezi după ce nu mai ai. Am făcut multe greșeli, întotdeauna când faci greșeli, nu-ți dai seama. Ai impresia că tu n-ai făcut nimic și că celălalt e vinovat, chiar și pentru greșelile tale.

Am divorțat, că am fost fraier… – a spus prezentatorul de televiziune, potrivit wowbiz.ro.