Mihaela Glăvan, creatoarea celui mai cunoscut brand de pantofi din România, recunoaște: „Am vrut de multe ori să renunț” / Exclusiv

Mihaela Glăvan sau „creatoarea de pantofi”, așa cum i se mai spune, și-a început afacerea acum 22 de ani. Ar fi putut să rămână în America, mai ales că brandul ei este cunoscut peste tot în lume, dar „brandul Mihaela Glăvan are ADN românesc, iar munca creativă este legată direct de suflet” ne-a mărturisit ea.

Mihaela Glăvan (45 de ani) este creatoarea de pantofi care a pus bazele unui concept exclusivist de încălțăminte românească. Într-un interviu pentru Unica.ro, celebrul designer ne-a povestit deschis parcursul ei profesional, dar ne-a vorbit și despre viața sa dincolo de business, ca mamă. Iliana are deja 14 ani și este o adevărată adolescentă, iar Horia 11 ani. Chiar dacă are un business de peste 22 de ani, Mihaela Glăvan recunoaște că au existat multe momente de cumpănă în cariera ei.

Mihaela Glăvan este cât de poate de sinceră: „Am vrut de multe ori să renunț, însă mă bucur că nu am făcut-o și le mulțumesc celor care nu m-au lăsat să o fac”

Mihaela Glăvan rememorează perioada liceului, când „îmi amintesc că râdeam mult, enorm, crizele de râs erau la ordinea zilei”. De asemenea, își aduce aminte de cel mai greu moment din viața ei și le mulțumește celor care au fost alături de ea.

„Sunt atât de împăcată cu greșelile pe care în mod inevitabil le-am făcut de-a lungul timpului, astfel încât chiar nu le-aș evita” ne spune Mihaela Glăvan.

Celebra creatoare de pantofi recunoaște că nu este genul de om care să-și facă planuri, iar lipsa timpului și alegerile pe care le-a făcut până acum au dus, de câteva ori, la dezamăgiri. În anul 2003 a decis că trebuie să-și pună în practică ideile, iar pasiunea de a-și modifica pantofii și hainele a avut-o încă din copilărie.

„Sunt împăcată cu greșelile pe care le-am făcut”, mărturisește Mihaela Glăvan

Când a apărut ideea brandului Mihaela Glăvan? De mică ți-a plăcut să confecționezi încălțăminte sau aveai alte aspirații?

În 2003, când am identificat o nevoie care oglindea perfect dorința mea de exprimare artistică. Nu găseam pantofi care să-mi placă, oferta fiind relativ omogenă. Am simțit că pot aduce o schimbare binevenită. Cu perseverență, dedicare, creativitate și noroc, lucrurile s-au legat și au crescut până la nivelul actual al afacerii. Recunosc că am vrut de multe ori să renunț, însă mă bucur că nu am făcut-o și le mulțumesc celor care nu m-au lăsat să o fac.

Pasiunea de a-mi modifica hainele și pantofii o am încă din copilărie, însă parcursul academic părea să ducă în altă direcție. Cred că e parte din frumusețea vieții să lași lucrurile să se așeze în ritmul lor.

Încălțămintea creată de tine este unică. De unde îți vin toate ideile?

Inspirația vine din energia care ne înconjoară, în special din natură. Însă la fel de importante sunt domeniile creative, muzica, arhitectura, fimul, fotografia, literatura, expozițiile de artă sau pur și simplu gesturile oamenilor și felul lor de a fi.

Mihaela Glăvan este inspirată de tot ce o înconjoară. Sursă foto: Arhivă personală

Citește și – Lana Dumitru, designer: „Ce credem că este SF acum probabil va fi normalitatea hainelor copiilor noștri”│INTERVIU

Citește și – Lucruri mai puțin cunoscute din viața lui Christian Dior. Misterul din jurul morții designerului

Citește și – Designerul Diana Nicolaie debutează pe scena artistică cu o expoziție ieșită din tipare, curatoriată de Ioana Ciocan

Citește și – Colecția designerului de modă Alexandra Calafeteanu, prezentată sub forma unei colecții virtuale, în colaborare cu Eliana Bogdan

Citește și – EXCLUSIV Interviu cu Elena Perseil, designerul vestimentar sensibil, care iubește femeia

Mihaela Glăvan nu a fost pregătită pentru recesiunea economică: „Eram prea necoaptă pentru a o lua în seamă”

Ți s-a suit vreodată succesul la cap?

Nu a existat un asemenea moment. Cred însă că anii 2007 și 2008 au fost destul de „cheltuitori” și de „show off”. Anunțau într-un fel criza economică mondială care a urmat, însă eram prea necoaptă pentru a o lua în seamă.

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Să mă plimb cu bicicleta și să merg în excursii cu părinții. Să admir florile din grădina bunicii, să-mi schimb ținutele de câteva ori pe zi, să-mi modific hainele și pantofii. Adoram faptul că nu aveam un program riguros și că reușeam să explorez și să experimentez fiecare zi, așa cum ochii și sufletul unui copil pot s-o facă cel mai bine.

Mihaela Glăvan în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

La mama, întotdeauna. Tot ea este cea care mi-a oferit sprijin și afecțiune.

Mihaela Glăvan rememorează perioada liceului: „Crizele de râs erau la ordinea zilei”

Care este cea mai frumoasă amintire din liceu? Cum te știau colegii, timidă sau rebelă?

Mă alătur celor care spun că anii de liceu au fost cei mai mișto. Am legat prietenii pe viață, câteva continuate chiar din școala generală în liceu. Îmi amintesc că râdeam mult, enorm, crizele de râs erau la ordinea zilei. Umorul oamenilor deștepți este adorabil.

Am călătorit împreună, am gătit, am tăcut împreună, am făcut prostii, nu prea mari, ne-am fost alături și am învățat împreună. Cred că mă știau ca fiind ușor timidă, cu episoade savuroase de rebeliune.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Noi, mamele, căpătăm în plus și această responsabilitate emoțională”

Cum este mama Mihaela? Când Iliana și Horia erau mai mici erai genul relaxat sau mai intrai în panică?

În primii ani am fost destul de panicată, însă m-am educat. Noi, mamele, căpătăm în plus și această responsabilitate emoțională, de o importanță majoră în creșterea sănătoasă a copiilor.

Iliana are deja 15 ani. Cum faci față provocărilor unui adolescent?

Este o perioadă pe care, paradoxal, o savurez pe deplin. Iliana este un copil extrem de inteligent și conștiincios, creativă și cu un simt al umorului aparte. Suntem foarte apropiate și vorbim deschis despre trăirile noastre și despre cât de firavi suntem.

Are o gașcă închegată de prieteni, copii simpatici, care-mi sunt super dragi, liceeni din această toamnă. Urmează o nouă etapă de care sper să se bucure la maxim.

Ce crezi că ai învățat, în toți acești ani, de la copiii tăi?

Că iubirea pe care o simte o mamă e mai presus de sine. Dobândind această calitate, dezvoltarea interioră este mai ușoară. Se adaugă lecțiile constante de bunătate, înțelepciune, sinceritate (dureroasă, pe alocuri) și de răbdare.

Mihaela Glăvan și cel mai greu moment: „A fost o perioadă neagră”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Nu l-aș aduce în prezent, scriind despre el. A fost o perioadă neagră, însă credința și oamenii dragi din jur au contat enorm.

Care crezi că este cea mai importantă calitate a ta? Dar cel mai mare defect?

Creativitatea, respectiv sensibilitatea.

Mihaela Glăvan este o femeie asumată și sinceră. Sursă foto: Arhivă personală

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

În clasa a 8-a aș zice. I-am lăsat un bilețel. A fost o perioadă efervescentă, așa cum trăiești totul la acea vârstă.

„Mi-ar plăcea să fac racing”

Ce nu știe lumea despre tine?

Îmi place să conduc și mi-ar plăcea să fac racing. Ador tenisul de masă, să sar pe trambulină și să practic yoga. Între timp am început să brodez și să vopsesc vegetal țesăturile. Pictez și desenez. Suntem mulți într-unul (râde).

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu aș face bungee jumping.

„Lipsa timpului și alegerile mele pot duce la dezamăgiri”

Când ai dezamăgit cel mai tare și de ce?

Sunt genul de om care nu-și face planuri și căruia nici nu îi place să fie prins în planurile altor oameni. Vacanțele sunt last minute, întâlnirile la fel, obligațiile sociale au o vibrație cu care nu rezonez. Lipsa timpului și alegerile mele pot duce la dezamăgiri.

Ai făcut compromisuri în viață?

Am făcut compromisuri. Singurul major a fost să aleg partea comercială în favoarea celei creative în câteva situații pe care viața mi le-a scos în cale.

Mihaela Glăvan este sinceră: „Sunt împăcată cu greșelile pe care, în mod inevitabil, le-am făcut”

Dacă ai fi, din nou, la începutul carierei, ce greșeală ai evita să mai repeți?

Am început să lucrez în primul an de facultate, experimentând timp de cinci ani viața ca angajat al unui ziar în limba engleză, ulterior la o revistă de circulație internațională. Ultimul job a fost ca asistentă a unui designer de modă din România (deja pătrunsesem în lumea fascinantă a încălțămintei în urmă cu doi ani).

Mihaela Glăvan nu regretă greșelile din viața ei. Sursă foto: Arhivă personală

La scurt timp, am realizat că inițiativa, curiozitatea, felul creativ de a vedea lucrurile înseamnă antreprenoriat și, implicit, începutul carierei mele de designer și producător de încălțăminte. Sunt atât de împăcată cu greșelile pe care în mod inevitabil le-am făcut de-a lungul timpului, astfel încât chiar nu le-aș evita, fiind parte din dezvoltarea brandului. Menționez totuși deschiderea unui magazin fizic (nu avem tradiție în comerțul stradal) și încrederea exagerată în oamenii din jurul tău.

De ce ai rămas în România? Ești atât de talentată încât ai fi putut să locuiești oriunde ți-ai fi dorit. Plus că pantofii tăi sunt cunoscuți în toată lumea.

Brandul Mihaela Glăvan are ADN românesc, iar munca creativă este legată direct de suflet. Întreaga familie e aici, o parte din prieteni la fel. E nevoie de prezența fizică și de implicarea mea în atelier. Este o energie care crește și ne crește frumos împreună.

În ciuda provocărilor aferente unui business fără tradiție, aici mă refer la producție de încălțăminte cu design autentic, nu la producția de lohn, am decis să continui activitatea în România. Am decis să mă descopăr cu aceeași fascinație ca la început, dând noi dimensiuni designului de încălțăminte.

Urmărește-ne pe Google News