Matilda Pascal Cojocărița este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din România. Reușește să își încânte întotdeauna spectatorii cu vocea ei inconfundabilă, însă nu mulți știu că artista a trecut prin momente dificile în tinerețe.

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, cântăreața a făcut dezvăluiri dureroase din viața ei personală. Primul soț a lovit-o de mai multe ori, lucru care a dus la divorț. Totuși, spune ea, din acea casnicie a rezultat cel mai bun lucru din viața ei: fiul ei, Alin.

Matilda Pascal Cojocărița, despre prima căsnicie și loviturile îndurate

Matilda Pascal Cojocărița are o carieră frumoasă și un fiu pe care îl iubește mai presus de orice. Însă viața ei nu a fost întotdeauna lapte și miere. Și asta din cauza primului ei soț, care a lovit-o de mai multe ori. La un moment dat, interpreta de muzică populară nu a mai suportat și a decis să divorțeze.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Totuși, artista spune că îl respectă pe cel care i l-a dăruit pe singurul ei copil. Mai ales că prima parte a căsniciei lor a fost una frumoasă.

„Îi port respectul, acolo unde este, pentru că decedat fiind, acum un an și un pic, pentru că mi-a dăruit cel mai frumos cadou din lume, acest copil, Alin, care îmi este suflet, îmi este grai, îmi este trup, îmi este totul. E un copil foarte bun”, a mărturisit Matilda Pascal Cojocărița.

Interpreta de muzică populară spune că soțul ei era o persoană introvertită, care însă, atunci când acumula multă supărare, o lovea.

„Nu aș fi meritat lucrul acesta, pentru că eram omul corect. A fost primul bărbat din viața mea”

Citește și: Cine este soțul cântăreței Matilda Pascal Cojocărița: „Viața mea s-a schimbat cu totul de când l-am cunoscut”

„La 21 de ani și jumătate, când m-am căsătorit cu el, a fost foarte frumos, a fost o tinerețe frumoasă, un cuplu frumos, admirabil, admirat de lume. Era un om interior, nu se exterioriza, nu mi-a zis niciodată de ce te duci, nu mi-a zis niciodată unde te duci, nu a ținut cont cu cine mă duc, în turnee, în spectacole. Probabil că era un om interiorizat, suferea în interior și, uneori, se exterioriza prin a lovi”, a declarat Matilda Pascal Cojocărița.

Matilda Pascal Cojocărița

„O făcea, cel puțin o dată, de două ori pe an, dar o făcea urât. Nu aș fi meritat lucrul acesta, pentru că eram omul corect, a fost primul bărbat din viața mea și nu cred că aș fi meritat lucrul ăsta”, a precizat artista în emisiunea lui Denise Rifai.

Reproșurile primite de la fiul ei

Deși spune că Alin este totul pentru ea, Matilda Pascal Cojocărița a dezvăluit că fiul ei i-a reproșat de multe ori că nu a fost alături de el în copilărie.

Din cauza spectacolelor lungi din țară și străinătate, artista a fost nevoită să petreacă mai mult timp departe de singurul ei copil.

Citește și: Vestea cu care Marina Almășan l-a surprins pe Dan Negru. Prezentatoarea a ținut să se afle de la ea

„Îmi reproșez! Îmi reproșez că nu am avut tot timpul necesar să stau lângă copii! Pe Alin să pot să-l cresc eu, să pot să fiu lângă el. Și să îi dăruiesc toată dragostea mea fizic. I-am dăruit-o doar telefonic și din când în când așa cum și el s-a exprimat, cu portbagajul plin. Dar asta nu am făcut-o din comoditate, am făcut-o pentru că mi-a cerut viața, mi-a cerut cariera”, a explicat Matilda Pascal Cojocărița.

„Și pentru că am avut o familie, acasă, părinții care m-au înțeles și care l-au crescut că și pe copilul lor. Dar nu este unicul, au mai crescut încă doi nepoți, ai surorii mele mai mari. Erau tineri, aveau putere, aveau forță și nu le-a fost peste mâna. Nu le-a fost ușor, dar s-au înhămat la acest proces de creștere a copilului. Și mi l-au crescut în spiritul lor și au dat copilului educația pe care mi-au dat-o și mie și asta se vede și astăzi”, a precizat cântăreața.

Citește și: Mihai Petre, momente de coșmar în vacanță. Dansatorul a căzut ca secerat pe pârtie. Situația cu care se confruntă

Dramele din viața Matildei Pascal Cojocărița

Matilda Pascal Cojocărița a suferit mai multe piercderi, inclusiv cea a mamei și a surorii sale. Însă, de fiecare dată și-a făcut datoria și aurcat pe scenă, cu toate că sufletul îi era îndurerat.

Întrebată de Denise Rifai „De câre ori v-a plâns sufletul pe scenă?”, artista a răspuns: „De multe ori, dar acestea cred că au fost cele mai crunte momente”.

Citește și: Matilda Pascal Cojocărița a fost Miss România în 1979. Cât a costat rochia purtată și cum arăta artista în tinerețe

„Când a murit tata, l-am îngropat și a doua zi am cântat la Huși. Când a murit sora, am plecat de la patul ei spre concert, la Focșani, și în urmă a murit. A trebuit să cânt. Mama a murit într-o noapte de vineri spre sâmbătă și aveam sâmbătă seara eveniment la București. Am lăsat tot, cum se spune, întinsă pe masă, am plecat și mi-am făcut datoria față de oameni”, a povestit Matilda Pascal Cojocărița.

Îndrăgita interpretă de muzică populară spune că pentru ea este foarte important să se țină de cuvânt.

„Este foarte important, în viață, să-ți ții cuvântul. E foarte greu, e dureros, dar în momentul în care încep să cânt, sunt numai acolo și uit de tot. Asta este meseria și ăsta este profesionalism, cred”, a mărturisit Matilda Pascal Cojocărița.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Matilda Pascal Cojocărița

Sursă foto: Facebook, Captură video