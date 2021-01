La sfârșitul anului trecut, în mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvăluit că ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au despărțit. Recent, Marius a făcut primele declarații după separare.

Potrivit Click!, Marius locuiește singur de două săptămâni și, deși s-a speculat că s-ar fi separat de Oana pentru o altă femeie, nu dorește să vorbească despre motivele reale ale despărțirii.

Marius Elisei a făcut primele declarații după despărțirea de Oana Roman

„Da, știu să gătesc și încă foarte bine. Îmi place foarte mult să gătesc. Eu mi-am făcut singur masa de Sărbători. Știu să fac orice, până și sarmale fac”, a declarat pentru Click!.

Înainte de Crăciun, când a vorbit pentru prima dată despre separare, Oana a menționat și că a încheiat colaborarea din cadrul unui proiect de familie, proiect condus de ea și de Marius.

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorința mea. (…) Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie. N-a fost de ajuns.

Am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieții profesionale, cât și personale.

Cred că e cea mai bună decizie și cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, a mărturisit prezentatoarea TV atunci.

„Din punctul meu de vedere, mă descurc bine pentru perioada pe care o trăim. Nu mă sperie Covid-ul, cred în acest virus, de aceea mă voi și vaccina. Îmi merge însă bine în perioada asta, din punct de vedere financiar”, a mai declarat Marius pentru Click!.

Fostul cuplu are împreună o fiică, Isabela, în vârstă de 6 ani.

Foto: Instagram / Facebook

