Marian Vanghelie, anunț neașteptat. Ce vrea să facă după scandalul de săptămâna trecută

La o săptămână de la scandalul în care au fost implicați Marian Vanghelie și Oana Mizil, fostul primar face un anunț neașteptat – vrea să o ia de soție pe Oana Mizil.

Conform jurnaliștilor Antena 3, cuplul se află acum la mare, pentru o vacanță de o lună de zile, și s-ar fi apucat deja să facă planurile pentru nuntă. Cei doi au o relație de aproape 10 ani și sunt părinții unei fetițe.

Ce s-a întâmplat între Marian Vanghelie și Oana Mizil

Săptămâna trecută Oana Mizil ar fi ajuns la spital cu semne pe corp, ceea ce i-a determinat pe angajații unității sanitare să cheme Poliția, bănuind un abuz. Cu toate acestea, Oana Mizil a refuzat să facă plângere pentru violență domestică.

„M-a luat de brațul stâng, m-a strâns și ăsta a fost singurul atac fizic asupra mea. Vă spun sincer. Am vrut să îl sperii un pic. Eu nu sunt obișnuită. În familia mea de acasă nu a existat niciodată o stare agresivă, deși bunicul a fost închis pe nedrept. Am vrut să îl sperii şi de aceea am decis să plec de acasă cu copilul, la mătușa mea. Și să obțin acest ordin de protecție. A devenit mai nervos decât de obicei. Acum, vineri seara, eu am vrut să plec sâmbătă la mare. El nu a vrut, a zis să plecăm peste două zile şi de aici tot tam tamul. A fost o ceartă un pic mai puternică decât orice ceartă care a fost în cei 10 ani în familia noastră. Îl susțin şi rămân partenera lui Marian Vanghelie şi, vă spun în premieră, mă chinui să mai fac un copil. Maria își dorește încă un frate, o surioară, şi ne mai dorim un copil. Am o vârstă înaintată. Dacă Dumnezeu vrea, ne bucurăm. Dacă nu, ne mulțumim cu ce avem”, a declarat Oana Mizil, în exclusivitate la România TV.

Citește și – Tily Niculae, de urgență la spital. Cum se simte acum actrița

Citește și – Anamaria Ionescu, soția solistului de la „Fly Project”, despre trucurile ei de îngrijire a părului

Citește și – Schimb neașteptat de replici între Mihaela Rădulescu și Adela Popescu

Citește și – Cum se înțeleg Rona Hartner și fostul soț după separare. Încă nu au semnat actele de divorț

Marian Vanghelie a oferit și el o declarație și a spus că nu și-a bătut soția. ”N-am lovit pe nimeni, eu nu lovesc. Ne-am certat, înțelegeți? Sunt lucruri firești. Nu ne batem că nu suntem nebuni, ne-am certat. Soția mea are o problemă mare cu tensiunea mică”, a spus Vanghelie despre cele întâmplate, justificând astfel prezența ambulanței la domiciliul lor.