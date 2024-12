Maria Popovici, surprinsă în compania unui bărbat misterios la patru luni de la anunțul divorțului de Mincu. Cum au fost fotografiați

Maria Popovici (34 de ani) a anunțat în vară că divorțează de partenerul ei de viață, Mincu, după șase ani de mariaj. Cei doi comedianți erau separați de ceva vreme, dar au ales să țină secret o perioadă acest aspect din viețile lor. Recent, Maria Popovici a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios.

Maria Popovici, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Sunt patru luni de la momentul în care Maria Popovici anunța pe rețelele de socializare că mariajul ei cu Mincu s-a încheiat. Cei doi au fost căsătoriți timp de șase ani. De curând, paparazzi Spynews au surprins-o pe Maria în campania unui bărbat misterios. Cei doi au fost fotografiați îmbrăcați elegant și împărțind un taxi pentru a merge la o adresă comună, notează sursa menționată mai devreme. Vezi AICI fotografiile făcute de paparazzi Spynews.

Maria Popovici a anunțat în mediul online că s-a despărțit de Mincu. Fără a da detalii despre motivul care adus la destrămarea căsniciei lor, Maria Popovici a ținut să puncteze că separarea a fost de comun acord.

”Salutare! Relația noastră s-a încheiat acum ceva timp de comun acord dar am ales să nu facem asta public, pentru că nu considerăm că privește pe cineva. Se pare că vrei nu vrei, dacă ești persoană publică trebuie sa faci un anunț, mai ales după ce ți-ai expus relația așa mult timp.

Ne-ar plăcea să vă rugăm să ne respectați dreptul la intimitate, dar știm și noi ca e aproape imposibil, așa că vă anunțăm că nu vom discuta vreodată subiectul în spațiul public. Mulțumim!”, a scris Maria Popovici pe rețelele de socializare.

Maria Popovici a slăbit considerabil după despărțirea de Mincu

Artista a trecut în ultimele luni prin schimbări fizice notabile. Ea și-a schimbat stilul alimentar, a început să meargă frecvent la sala de fitness și astfel a reușit să dea jos rapid kilogramele nedorite.

„Cred că, mai întâi de toate, îți trebuie voință și perseverență pentru a ajunge la rezultatele pe care ți le propui. Apoi, să ai alături specialiști buni, cu care să rezonezi și în care să ai încredere. Pentru mine, a fost deosebit de important faptul că am mers la clinică și că am găsit acolo profesioniștii care să înțeleagă exact ceea ce am nevoie și să îmi explice tot ce urma să fac și cum mă va ajuta.

Contează să te simți confortabil acolo unde mergi și așa a fost în cazul meu. Am făcut criolipoliză cu aparatul original pentru a elimina depozitele adipoase. (…) Indiferent cât de mult slăbești, te ajută să păstrezi elasticitatea pielii și sa obții o formă frumoasă. Pe lângă asta, am observat că, oricând merg la (n.r. – tratamentele de înfrumusețare) înainte de o zi de sală, transpir de 3 ori mai mult la antrenamente, deci elimin frumos apa reținută și astfel scap mai repede de celulită”, a spus Maria Popovici, pentru e-femeia.ro.

