În mediul online, Mihai Budeanu (44 de ani) a confirmat decesul mamei sale. Solistul a publicat pe Instagram un colaj de fotografii alături de care a scris: „Mama mea cu suflet bun a plecat la cer!🎗Nu te voi uita, niciodată!”.

Mama lui Mihai Budeanu de la 3 Sud-Est a murit

Tot în mediul online, însă de această dată pe Facebook, artistul a public o fotografie cu mama lui și cu el din copilărie. „Am pus această poză pentru ca am vrut să păstrez încă vie amintirea mea cu mama. Nu te voi uita, niciodată! Dumnezeu să te binecuvânteze! ”, a scris în dreptul ei.

La sfârșitul anului trecut, Mihai s-a vindecat de COVID-19 după ce a petrecut aproape trei săptămâni la ATI. „Am trecut printr-o perioadă foarte grea. (…) Da, a fost foarte grav. Eu n-am știut multe lucruri.

Le-am aflat acasă. Am avut o perioadă în care, dacă pot să spun așa, era să plec …”, a dezvăluit Mihai pentru Vorbește Lumea. „Prima dată am zis că este o simplă răceală. N-am dat importanță. (…) Dar pe zi ce trecea mă simțeam tot mai rău. (…)

M-am dus, am făcut un control, am făcut testul acela rapid și am ieșit pozitiv. Am chemat și salvarea după aceea. (…) Starea mea s-a agravat de la o zi la alta. Oxigenul începea să scadă tot mai mult.

Am zis: «Gata, trebuie să merg la spital. Nu se mai poate». În ziua aceea am chemat salvarea, a venit m-a luat. (…) La un moment dat, oxigenul scăzuse undeva la 50%. Eram la un prag foarte jos.

Doctorii au zis: «Printr-un miracol te-ai vindecat». Alte probleme de sănătate nu am avut. Probabil ceva ascuns la plămâni. (…) Aproape 3 săptămâni am stat la ATI. Apoi am intrat pe Interne până pe 10 decembrie”, a mai spus.

A fost sprijinit de colegii de trupă

„Cazul meu este fericit. Nu am nicio problemă. Sechele nu există. Memoria este foarte bună. Urc scări. N-am nevoie de lift. Fără să obosesc. Încerc să-mi găsesc în fiecare zi de lucru, dar nu pot să zic că m-am apucat de sală. O să las să mai treacă un timp”, a completat.

Solistul s-a vindecat cu ajutorul unui tratament prescris de un doctor român care lucrează în Statele Unite. Mihai le-a mulțumit și colegilor lui de trupă, Laurențiu Duță și Viorel Șipoș, care i-au fost alături în toată acea perioadă dificilă.

