Lora, infectată cu virusul Dengue în Bali: ”Doctorița a spus să ne rugăm să fie COVID”

Lora a mai vorbit despre febra Dengue încă de când era în Bali, dar la momentul acela a mărturisit că doar vecinii lor de vacanță au fost infectați. Acum Lora a venit cu mărturisiri cutremurătoare: „Țin minte că m-am panicat la un moment dat. Și-am căzut în genunchi și-am început să plâng și m-am rugat foarte tare să mă ajute Dumnezeu.

Am crezut că este COVID. Nu înțelegeam ce se întâmplă. M-am retras. Mi-era rău. Am început să plâng, m-am super panicat. M-am rugat, dacă e să fie vreun virus, să nu mă îmbolnăvesc și eu odată cu toată lumea. Când se fac ceilalți bine, e ok. Ca să poată să aibă cineva grijă de mine. Așa a fost. Nu era COVID. Era febra Dengue. Un virus foarte periculos. Am fost la analize. Doctorița a spus să ne rugăm să fie COVID și nu Dengue.

Am avut simptome și a fost mai greu primele trei zile. Atât. Dup-aia mi-am revenit. Frunze verzi de papaya, în cazul în care vi se întâmplă. Zeamă de frunze verzi de papaya. O lingură dimineața sau mai mult, dacă puteți, și seara și mențineți trombocitele sus și apă cel puțin 7-8 litri pe zi”, – a dezvăluit Lora în emisiunea lui Cătălin Măruță.

