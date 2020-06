Lidia Buble, mesaj după despărțirea de Răzvan Simion

„Lăsați-mi viața personală în pace, că oricum n-o să vă răspund și n-o să dau apă la moară”, le-a răspuns ea celor care au tot întrebat-o ce s-a întâmplat între ea și matinal, potrivit A1.ro.

Lidia și Răzvan s-au despărțit cu câteva zile înainte ca artista să împlinească 27 de ani.

Cel care a anunțat despărțirea a fost prezentatorul, prin intermediul unui mesaj pe Instagram.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin, în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat”, a scris Răzvan pe rețeaua de socializare, publicând mesajul alături de o imagine în care apare împreună cu Lidia Buble.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Lidia Buble și Răzvan Simion.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro