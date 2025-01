Leonard Miron, jefuit în cimitir: „Mi-au luat toți banii”. Fostul prezentator s-a întors în România după 14 ani

Leonard Miron s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în Anglia, unde locuiește cu iubitul lui, Miguel. Fostul prezentator tv a revenit în România după o absență de 14 ani, însă vizita pe plaiurile natale i-a lăsat un gust amar. Aflat la cimitir, acesta a fost jefuit.

Leonard Miron, jefuit într-un cimitir din Pitești

Leonard Miron a venit în România de sărbători, însă vizita făcută în Pitești i-a lăsat un gust amar. În timp ce organiza un parastas la locul de veci al familiei sale, fostul prezentator de televiziune a fost jefuit. Geanta sa în care avea bani și alte lucruri de valoare, a dispărut.

„Ultima oară am fost în România chiar de Revelion. Am fost la Pitești, la niște prieteni. Anul acesta am luat decizia de a sărbători trecerea dintre ani în orașul în care eu am crescut, și mai mult decât atât, prima mea iubire din liceu, Roxana și soțul ei, au un restaurant, și au venit să sărbătorim împreună. Și acolo, grupul nostru de 6 s-a extins la aproape 40 de oameni, pentru că am hotărât să chemăm și fostele noastre colege de liceu. Și uite așa a fost un fel de revedere anilor de liceu, la cumpăna dintre 2024 și 2025. Am stat o săptămână, ne-am întors la începutul lui ianuarie acasă, în Kent, satul în care stăm”, a povestit Leonard Miron pentru Cancan.

Deși a fost plăcut impresionat de cât de frumos a arătat Piteștiul în perioada sărbătorilor de iarnă, Leonard Miron spune că a fost dezamăgit că scurta lui vizită s-a încheiat cu o vizită la secția de Poliție, după ce a fot jefuit în cimitir.

„Un gust amar ne-a lăsat un eveniment nu dramatic, dar trist. Pe 30 decembrie, cum fac în fiecare an, mă duc să le fac un parastas alor mei. Bunicii, mătușa și mama sunt îngropați în același cavou și, de fiecare dată când ajung acasă mă opresc să stau de vorbă cu ei. Ne-am dus toți 4, am făcut curățenie, serviciu religios, și ne pregăteam să împărțim, așa cum cere tradiția, pachetele în cimitir. M-a întors cu spatele la locul în care mi-am lăsat geanta, preț de câteva secunde, și geanta a dispărut”, a dezvăluit el.

Fostul prezentator, despre pierderea suferită

Leonard Miron a mărturisit că, pe lângă bani, hoții i-au luat o cameră foto, telefonul, precum și un portofel de firmă. S-a arătat mulțumit de faptul că măcar a reușit să găsească geanta, și ea tot de firmă, abandonată pe un mormânt.

„Mi-au fost furați banii, un portofel de firmă, camera foto, un telefon și o pereche de ochelari. Ne-am apucat s-o căutăm și am găsit geanta aruncată pe o piatră de mormânt. Măcar cel care a luat-o mi-a lăsat cărțile de credit… și geanta, care era și ea de firmă. Eu încerc să rămân pozitiv și am zis că dacă ai ajuns să furi din cimitir, înseamnă că ai probleme serioase”, a afirmat el pentru publicația menționată anterior.

Pe de altă parte, Leonard Miron spune că Poliția a reacționat rapid, însă nu au reușit să găsească hoțul.

„M-a impresionat, însă, viteza de reacție a Poliției. M-am dus să raportez furtul, și nu pentru că voiam să le recuperez, dar era necesar pentru asigurarea pe care o aveam. Polițiștii tineri, era ultima zi a anului, au acționat foarte repede și profesional. Au luat amprente… Intenția lor bună a existat, dar nu am mai fost contactat de către Poliția din Pitești”, a precizat acesta.

Cu ce se ocupă Leonard Miron de când a renunțat la televiziune

În urmă cu aproape 15 ani Leonard Miron a decis să se retragă din televiziune și chiar să se mute din România. De atunci, fostul prezentator de televiziune s-a reprofilat și a ales o carieră cu totul diferită: cea de director de croaziere.

„De aproape 14 ani lucrez ca director de croaziere. Am lucrat pe ocean, acum lucrez pe croaziere pe râuri, de 11 ani lucrez la cel mai puternic operator de croaziere fluviale, o companie norvegiană, Viking, care are pasageri americani, canadieni, din Marea Britanie și Australia. Acum câțiva ani, cei de la Viking mi-au cerut o nouă idee de itinerariu. Și mă gâdeam ca ar fi interesant pentru pasagerii noștri să exploreze mai mult din partea asta de Europa de est a Dunării, și așa s-a pus un itinerariu care se denumește Capitalele Europei de Est – se pleacă din Viena si se ajunge în Constanța – și invers. Este croaziera care îmi rămâne în suflet de fiecare dată când o fac. Din martie o voi face din nou, croaziera asta este aproape de sufletul meu din multe motive, dar voi spune doar două: emoția pe care o am când navigăm în zona Porților de Fier, pentru că pot să le povestesc despre istoria României, începând cu dacii, cu romanii, cu Traian, cu Decebal, istoria sculpturii de la Porțile de Fier. Pot să le povestesc despre ceea ce s-a întâmplat într-adevăr în decembrie 1989, pentru că ghizii pe care îi am în București sunt toți tineri, au învățat lucrurile astea din cărțile de istorie, din filme. Eu aveam 20 de ani în 1989, am fugit de la Pitești și am venit în București, la Spitalul Municipal. Și mi se pare foarte important pentru pasagerii iubitori de limba engleză să afle despre lucrurile astea, nu doar lucrurile rele care se spun despre România”, a povestit Leonard Miron.

Sursă foto: Instagram

