Laurențiu Reghecampf, despre incidentul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa

În 2019, la finalul unui meci între Astra Giurgiu și FC Botoșani, Anamaria Prodan și Dan Alexa, pe atunci antrenorul Astra Giurgiu, au fost filmați având o discuție aprinsă. În timpul acesteia, impresara l-a lovit pe antrenor cu pumnul în față.

În vara anului 2021, după 13 ani de mariaj, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au separat. Invitat în podcastul „Acasă la Măruță”, Laurențiu a vorbit, printre multe altele, și despre incidentul dintre Anamaria și Alexa.

În primăvara aceasta, antrenorul Universitatea Craiova va deveni tată pentru a treia oară. Iubita lui, Corina (30 de ani), va da naștere unui băiat. Laurențiu mai are doi fii, Luca Reghecampf (20 de ani), din primul mariaj cu Mariana Pfeiffer, și Laurențiu Reghecampf Junior (13 ani), alintat Bebe sau Bebeto, din mariajul cu Anamaria.

„Au fost niște discuții între mine și Anamaria. I-am cerut să potolească anumite ieșiri și chestii pe care le-a făcut. Nu a înțeles atunci, a zis că ea are o carieră și trebuie să muncească. I-am zis ok, eu te-am susținut întotdeauna, am fost de acord cu tot ce ai făcut. Te-am susținut și emoțional și financiar, dar ai întrecut o limită și nu e ok.

Peste lucrurile alea eu nu am putut să trec. Eu nu am conflicte. Eu am spus și s-a terminat. Nu stau să mă cert. Despre cearta cu Alexa a fost vorba. Eu am tot respectul pentru Dan Alexa. Nu am vorbit niciodată cu el despre asta”, a explicat.