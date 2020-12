În urmă cu 3 ani, chef Cătălin Scărlătescu (48 de ani) a dat jos aproape 50 de kilograme, iar recent a apelat la o nouă schimbare, o intervenție estetică.

La ce intervenție estetică a apelat chef Cătălin Scărlătescu

Este vorba despre o blefaroplastie sau, în termeni uzuali, îndepărtarea excesului de piele din jurul ochiului.

Estetic, pe chef îl deranja aspectul căzut al pielii din jurul ochilor, iar, în urma controlului, specialistul i-a recomandat o blefaroplastie.

Cătălin Scărlătescu a fost supus intervenției înaintea finalei sezonului 8 Chefi la cuțite. Potrivit Click!, intervenția durează în jur de o oră. Se realizează anestezia locală, apoi, cu ajutorul bisturiului, pielea în exces este îndepărtată.

Într-o săptămână, pielea este vindecată. O astfel de intervenție costă aproximativ 1.000 de euro, mai informează Click!.

În urmă cu trei, Cătălin a slăbit 48 de kg

„Aveam glicemia 295 și mă duceam spre cimitir. Acuma am luat-o spre club. Eram obligat să slăbesc. Asta ca să pot să mai gătesc în viața asta. Mănânc absolut orice, dar cantități foarte mici”, spunea Cătălin Scărlătescu în urmă cu trei ani.

„Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea.

Sunt mai ușor cu 48 de kilograme, am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”, a mai spus atunci.

Sezonul 8 Chefi la cuțite n-a avut în finală niciun concurent din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu

Cel mai recent sezon al competiției culinare Chefi la cuțite s-a încheiat. Ionuț Belei a fost desemnat câștigătorul premiului în valoare de 30 de mii de euro.

Din semifinală în marea finală s-au calificat doi concurenți din echipa lui chef Sorin Bontea, Maria Șandru și Ionuț Belei, și unul din echipa lui chef Florin Dumitrescu, Roxana Blenche.

Unii dintre fanii competiției TV au fost revoltați din cauză că chef Cătălin Scărlătescu, care a câștigat în sezonul anterior, nu a avut niciun concurent în finală.

Chefi la cuțite este unul din cele mai urmărite show-uri TV din România. Semifinala de luni, 14 decembrie, a adunat în fața micilor ecrane aproape 2 milioane de telespectatori și a pus postul Antena 1 pe primul loc în preferințele telespectatorilor.

