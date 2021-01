Artista JO a planificat vacanța perfectă în Bali. Înainte a putea pleca, însă, solista s-a testat pentru COVID-19. Gata de plecare, JO a primit rezultatele analizelor. Potrivit acestora, avea COVID-19. Ulterior, cântăreața a refăcut testul care s-a dovedit a fi, de fapt, negativ.

Artista JO, la un pas de moarte? „O să ascult de primul semn”

„Eram negativă, dar pur și simplu ceva nu m-a lăsat să plec acolo. Ideea este că zborul inițial pe care îl aveam pe 8, cu care trebuia noi să plecăm, zborul intern din Jakarta spre Bali, din câte știm noi, ar fi dispărut de pe hartă, semn că s-a prăbușit.

Ideea este că noi și dacă am pleca pe 30 sau am fi plecat pe 8, tot ar fi trebuit să stăm în carantină în Jakarta”, a spus JO. „Eu am fost și foarte încăpățânată în perioada aia. Foarte mult voiam să plec.

Dar tot primeam semne de genul că nu trebuie să plec. Nu știu dacă neapărat din cauza acestei chestii cu avionul, dar pur și simplu poate era nevoie să mai stau pe aici. M-am încăpățânat și am tras foarte tare de mine să plec.

Și de fiecare dată primeam înapoi semne. A fost ciudățel, dar parcă acum mi-am întărit mai mult convingerile și o să ascult de primul semn”, a mai spus artista.

Care consideră Jo că a fost cel mai mare obstacol din cariera ei?

„Să mă adaptez, cred. Și să încerc să fac acest compromis între ceea ce îmi place mie și ceea ce vor oamenii să asculte de la mine și să audă de la oamenii care fac muzică comercială.

La un moment dat, trebuie să faci chestia asta, să le câștigi credibilitatea ca apoi să poți să faci ceea ce vrei tu. Asta în cazul în care vrei să fii un artist de radio”, a declarat Jo în urmă cu ceva timp, pentru Kiss FM.

