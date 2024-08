Iulia Vântur, singură de Paşte! Vedeta a petrecut de sărbători fară Salman Khan

Iulia Vântur a sărbătorit Paştele alături de părinţi şi prieteni, în România, fără Salman Khan, celebritatea de la Bollywood cu care se iubeşte de mai bine de un deceniu.

Iulia Vântur a revenit pe meleagurile natale ca să fie alături de părinţii şi prietenii săi de Paşte. Fosta prezentatoare TV a venit singură, fară Salman Khan, şi s-a bucurat de bucatele româneşti. Dat fiind că de mai bine de un deceniu este stabilită în străinătate, Iulia Vântur revine în ţară când sunt cele mai importante sărbători pentru a-i ferici pe cei apropiaţi.

Iulia Vântur şi-a anunţat venirea în Iaşi, oraşul său natal, pe contul ei de socializare, unde a scris un mesaj special dedicat urmăritorilor săi de pe internet.

„Paștele e cu adevărat special… acasă, împreună cu părinții și prietenii din copilărie, cu lumina primită de la biserica, cu mâncare tradițională românească pe masă și miros de iarbă verde ❤️ Fericită că am reușit să ajung și anul această acasă, de Paște 🙏🏼 Să aveți un Paște binecuvântat, cu lumina, bucurie și dragoste în suflete”, a scris Iulia Vântur pe Instagram, acolo unde a și postat un clip video cu ea, părinții ei și cei dragi.

De ce Iulia Vântur şi Salma Khan nu s-au căsătorit până acum

Iulia Vântur (43 de ani) şi Salman Khan (58 de ani) formează un cuplu de peste un deceniu, dar chiar şi aşa, încă nu au făcut pasul cel mare. Starul de la Bollywood a dat de înţeles, în cadrul unui interviu Salman, că atât el, cât şi vedeta din România, nu îşi doresc să se căsătorească deocamdată.

„Pentru căsătorie sunt necesare două persoane. În primul caz, căsătoria nu a avut loc. Când am spus da, cineva a spus, nu. Când cineva a spus da, eu am spus nu. Acum există „nu” din ambele părți. Când ambele părți spun „da”, căsătoria va avea loc. Mai e timp. Am 57 de ani. Vreau să fie prima și ultima”, preciza actorul anul trecut.

Actorul de la Bollywood consideră că poartă o parte de vină pentru faptul că încă este necăsătorit la 57 de ani. Salman Khan a dezvăluit, în cadrul aceluiaşi interviu, că femeile care au dispărut din viaţa lui au făcut-o dintr-o nesiguranţă şi o teamă de a nu avea o viaţă fericită alături de el.

„Toate prietenele mele anterioare au fost bune, vina este în mine. Când a plecat prima, ar fi putut fi vina ei, când a plecat a doua și apoi a treia, ar putea fi avut ele defecte, dar de la al patrulea caz, începi să te îndoiești dacă este vina lor sau a mea. În al cincilea caz, ar fi putut fi 60:40 . Este doar vina mea, probabil, un fel de frică în mintea lor că s-ar putea să nu le pot oferi fericire în viață. Sunt sigur că toate sunt fericite acum”, a mai spus actorul.

