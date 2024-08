Iulia Albu, ținute extravagante la Splash! Vedete la Apă. Ce spune criticul de modă despre acuzațiile aduse de Mihai Albu: „Are nevoie de ajutor”

Iulia Albu are grijă să apară în public îmbrăcată în cele mai extravagante și nonconformiste ținute. La fel se întâmplă și la Splash! Vedete la apă, emisiune în al căreui juriu este. Criticul de modă a explicat de ce a făcut aceste alegeri și, în același timp, a dezvăluit din ce materiale sunt făcute ținutele. În cadrul unui interviu, vedeta a vorbit și despre acuzațiile pe care continuă să i le aducă în spațiul public fostul ei soț, Mihai Albu.

Iulia Albu, ținute extravagante la Splash! Vedete la apă

Și în acest sezon, Iulia Albu și-a pregătit cu multă atenție și implicare ținutele extravagante pentru fiecare ediție Splash! Vedete la Apă în parte, de la bijuterii și coafură, până la atitudine.

,,Splash este proiectul perfect pentru a pune în operă toate ideile avangardiste. Nu există limite sau restricții și, tocmai de aceea, aici am ,,aruncat în luptă” unele dintre cele mai excentrice ținute pe care le-am purtat vreodată. De la rochia cu sirenă din lemn sculptată, „mulată” pe un material metalic cu memorie, până la ținutele din acest sezon ce vor culmina cu 2 “tablouri” de poveste, aparițiile mele, alături de discurs, conturează imaginea mea ca jurat în cadrul show-ului”, a declarat jurata care oferă notele secrete concurenților ce își depășesc limitele pe platourile de filmare de la Complex Sportiv de Natație Otopeni.

,,Ținuta din semifinala este lucrată din materiale africane, iar “șarpele” “îmbracă” portretul unei Eve contemporane, împreună cu o coafură venusiană, ce sfidează legile gravitației”, a explicat criticul de modă.

Pentru ținuta pregătită pentru marea finală a celui mai curajos show al verii, Iulia a optat pentru accesorii din propria colecție, Iulia Albu les Merveilles: ,,Ținuta din finală este piesa de rezistență a sezonului, marcată de inserții de materiale extrem de prețioase și cu un croi spectaculos, totul culminând cu un spectaculos accesoriu de cap semnat Myrko Tatii, un artist despre care am mai vorbit și deja faimoasele accesorii semnate Iulia Albu les Merveilles, cununa și bijuteriile”.

Criticul de modă, despre acuzațiile aduse de Mihai Albu

Mihai Albu a afirmat, în urmă cu ceva timp, că nici la 11 ani după divorț nu a reușit să ajungă la un numitor comun cu fosta lui soție, în ceea ce o privește pe fiica lor, Mikaela. Designerul de pantofi a precizat că nu este mulțumit de programul de vizită și că petrecere foarte puțin timp cu fata sa.

Pe de altă parte, Iulia Albu spune că își dorește să aibă parte de liniște și îl contrazice pe Mihai Albu, care în ultima perioadă a petrecut mai mult timp cu Mikaela, decât este stipulat în programul de vizită aprobat de judecător.

„Fostului meu soț îi doresc liniște sufletească, sănătate și inspirație. Am înțeles acum mult timp ca liniștea se construiește și menține cel mai greu și sper ca într-o zi și el să o găsească. Au trecut 11 ani de când am divorțat, iar tot ce Mikaela și cu mine ne dorim este exact asta: liniște. Mihai este o persoană care are nevoie de ajutor. În ciuda faptului că facem de ani de zile eforturi masive ca acest discurs la adresa mea să înceteze, lucrurile sunt la fel. Mihai a putut mereu să își vadă copilul, mai mult, de fiecare dată când Mikaela își dorește să îl vadă, noi încurajăm acest lucru”, a explicat Iulia Albu pentru Cancan.

„După diagnosticul lui, Mikaela a fost dusă și adusă de noi să își vadă tatăl, nu conform programului, ci de câteva ori pe săptămână, ca și în alte ocazii. Acest circ mediatic constant nu face bine nimănui. Nici lui, nici nouă și cu atât mai puțin Mikaelei. Declarațiile lui, deși nu sunt noi ca discurs, au surprins-o și pe ea, care, la momentul publicării era la el, și, am aflat ulterior, la momentul filmării materialului tocmai se întorsese dintr-o mini vacanță cu el, Elena și fetița acesteia la Huși”, a mai spus criticul de modă.

Mihai și Iulia Albu au divorțat în 2013, după 9 ani de mariaj.

Sursă foto: PR, Instagram

