Iubita lui Pepe, apariție ravisantă la botezul fiului său. Ce ținută a purtat Yasmine Ody la marele eveniment

Pepe și Yasmine Ody și-au botezat băiețelul în acest weekend, iar partenera artistului a strălucit la marele eveniment.

19 noiembrie 2022 este o dată care va rămâne mereu în memoria lui Pepe și a iubitei lui. Cei doi au făcut petrecerea de botez pentru fiul lor într-un cadru restrâns, departe de lumina reflectoarelor. Printre invitați s-au numărat Andra, Cătălin Măruță, Connect-R și Nea Mărin.

Pentru frumosul eveniment, Yasmine Ody a ales să poarte o ținută formată dintr-o pereche de pantaloni albi, o bustieră argintie strălucitoare și un sacou asortat. Mama băiețelului lui Pepe și-a accesorizat vestimentația cu o pereche de sandale cu toc, tot albe. Vezi în galeria foto de mai jos cum s-a îmbrăcat Yasmine Ody când și-a botezat fiul.

După despărțirea de Raluca Pastramă, de la începutul anului 2021, artistul și-a refăcut rapid viața amoroasă. Pepe și Yasmine se cunoscut din 2017, din timpul mariajului artistului cu Raluca, însă relația dintre ei a ieșit la iveală după divorț. Pepe și Raluca au împreună două fete – Maria (9 ani) și Rosa (6 ani). În vară, Pepe a devenit tată pentru a treia oară, Yasmine născând un băiețel.

Despre relația cu Yasmine, Pepe a fost destul de rezervat în declarații.

Inițial, a circulat un zvon potrivit căruia soții Măruță ar fi nașii lui Pepe Jr., dar prezentatorul de la Pro TV a dezmințit vestea. Andra și Cătălin Măruță i-au cununat pe Pepe și Raluca Pastramă, acum câțiva ani, iar de atunci ei au rămas foarte buni prieteni.

Weekendul asta se pare că am fost din nou nași, de data asta la băiatul lui Pepe. Pe lângă faptul că nu ne-a sunat nimeni să ne întrebe, toți și-au dat cu presupusul. Toți au scris ca și cum așa ar fi. Am fost la botezul lui Pepe, la botezul băiețelului lui Pepe și e normal, avem o relație minunată cu acești oameni. (…) NU, nu am fost nași.

Ne sunt foarte dragi oamenii ăștia, Pepe e unul dintre cei mai faini oameni pe care eu îi cunosc, dar nu am fost noi nașii copilului – a explicat Cătălin Măruță într-un clip postat pe Facebook.