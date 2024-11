Ion Țiriac și-a cumpărat o proprietate de lux în Africa, cu o sumă impresionantă: „Mă simt acasă”

Ion Țiriac și-a cumpărat o nouă casă, însă nu în România, ci pe meleaguri mai îndepărtate. Omul de afaceri a dezvăluit că a decis să își achiziționeze o proprietate de lux în Africa. Acesta spune că acolo se simte ca acasă, fiind locul uită de toate problemele și se relaxează cu adevărat.

Ion Țiriac și-a cumpărat o proprietate de 5.5 milioane euro în Africa

Ion Țiriac, a cărui avere este estimată la 2.1 miliarde dolari, a decis să facă o investiție importantă. Omul de afaceri a ales ca de data aceasta să investească în confortul și liniștea lui și a cumpărat o proprietate exotică din Namibia, Africa. Astfel, fostul tenismen a cheltuit impresionanta sumă de 5.5 milioane dolari pe o vilă spectaculoasă, unde spune că se simte „ca acasă”.

Acolo, zice Ion Țiriac, și-a găsit liniștea sufletească, mai ales că s-a declarat „pasionat” de Africa.

„Sunt un adevărat pasionat de Africa și mă bucur de proprietatea mea de acolo, unde mă simt acasă,” a afirmat Ion Țiriac.

„Când sunt acolo, este ca și cum aș evada de toate: de fundații, de afaceri, de obligații. Îmi găsesc liniștea”, a mai spus omul de afaceri la un post de televiziune, potrivit Capital.

Țiriac a mai investit încă două milioane de euro pentru a extinde lacul natural aflat pe proprietatea sa. Conacul din Namibia dispune de două vile de lux pentru oaspeți, o piscină, dar și de opt bungalouri.

Mai mult, omul de afaceri organizează safari-uri și expediții de vânătoare.

„Africa pentru mine este un mit, e un drog Africa pentru mine. Cred că am peste 50 de safariuri în Africa. Acum locuiesc în Africa, în Namibia, am o proprietate extraordinar de mare și mă încântă foarte mult”, a mai spus Ion Țiriac pentru Cancan.

Omul de afaceri sprijină educația copiilor din Africa

Ion Țiriac este preocupat de dezvoltarea comunității africane din care face parte. Acesta a finanțat o grădiniță pentru copiii de acolo și spune că are grijă ca totul să meargă ca la carte.

„Sunt mai mult în Africa, mă preocupă cum găsesc o suplinitoare, o profesoară la grădinița pe care o am acasă acolo. Am vreo 40 de copii și trebuie să meargă la o grădiniță, lucru care acolo nu prea există. Dar la mine acasă așa se face treaba”, spunea el anul trecut.

Ion Țiriac are o avere estimată la 2.1 miliarde dolari, fiind cel mai bogat om din România, potrivit Forbes. Iar această avere se va împărți la cei 33 de copii pe care îi are.

Fostul sportiv are 3 moștenitori legitimi – Ion Alexandru Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Ţiriac, însă a mărturisit în urmă cu ceva timp că are per total 33 de copii, iar averea sa va fi împărțită între ei, în mod egal.

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă. Dacă le cade totul din cer, vor avea un handicap”, a afirmat el la momentul respectiv.

Sursă foto: Profimedia

