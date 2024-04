„Insula de 1 milion” este cel mai nou show de aventură și supraviețuire marca Kanal D. Filmările emisiunii au început deja, iar concurenții luptă pentru marele premiu, de 1 milion de lei. 50 de concurenţi cu profesii, vârste, pasiuni diferite vor intra într-o competiţie individuală pentru cea mai mare miză pusă în joc de o televiziune din România, 1.000.000 de lei.

“Insula de 1 milion” duce la un alt nivel modalitatea de a face reality show, pe o insulă pustie, unde regulile sociale trebuie inventate şi unde prietenia şi inteligenţa socială sunt cei mai buni aliaţi.

Update 16 aprilie: Un nou concurent a plecat acasă în ediția de aseară a emisiunii Insula de 1 milion. Elena a fost cea care a fost eliminată, după ce nimeni nu a vrut să-i ofere brățara pentru a-și continua drumul în show.

„A însemnat foarte mult pentru un om ca mine, pentru că mi-am trăit viața doar în linie dreaptă. Niciodată nu am făcut nici stânga, nici dreapta, nu am încercat nimic niciodată, nu din lipsă de curaj și, probabil, pentru că am avut alte preocupări. Nu m-am urcat în niciun tren care s-a oprit în gara mea, ăsta a fost singurul în care m-am urcat și nu regret că am făcut-o, pentru că am fost foarte fericită”, a afirmat concurenta înainte de a părăsi Arena.

Pe de altă parte, Cosmin Cernat a anunțat că se schimbă regulile emisiunii. Prezentatorul a învârtit de două ori ruleta și a precizat că probele se vor desfășura pe echipe.

„Pentru prima oară aici, la „Insula de 1 milion”, avem un meci între două echipe”, a spus Cosmin Cernat.

Cele două echipe se vor întrece pentru un premiu, pe care, momentan, prezentatorul îl ține secret.

Update 15 aprilie: Mihai a fost eliminat duminică seară de la Insula de 1 milion, însă nu a plecat înainte de a-i aduce acuzații Alexandrei. Concurentul a susținut că aceasta îi vorbește pe ceilalți pe la spate și că îi minte.

„Dacă tot Alexandra ai comentat și astăzi, n-am vrut să aduc în discuție acest lucru, dar tu insiști. La toată lumea ai ceva de comentat zi de zi, îi bârfesti pe toți pe la colțuri, îi minți pe toți.Sunt destui care au păreri speciale despre tine. Ca sfat prietenesc, ești sportivă, îți cunosc rezultatele, suntem mai apropiați de acest sport. Un sportiv nu înseamnă doar medalii și rezultate, înseamnă, în primul rând, disciplină. Să ai caracter, să fii onest, modest și să fii mai bun decât ceilalți ca să îi poți ajuta. Din păcate, eu personal n-am văzut niciuna din aceste calități la tine de când ești în acest experiment”, a afirmat Mihai înainte de a părăsi arena.

Cocurentula fost sigur că nu va fi salvat și că va pleca acasă. Și asta după ce Ileana a decis să-i cedeze brățara sa Isabelei, cu o zi în urmă. Nordicii sperau ca Ileana să mai rămână o zi pe insulă pentru o zi, pentru a-i ceda apoi locul lui Mihai, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Update 9 aprilie:

Kudor Zoltan Csaba sau Zoli, cum este cunoscut, a fost eliminat de la INsula de 1 milion. Acesta a plecat după ce niciun alt concurent nu a dorit să îl salveze.

„Mă bucur totuși că rămâne ceva de pe urma mea și chiar toată lumea o să-și amintească de mine. E important să lași ceva în urmă, așa e și în viață. Să lași ceva în urmă și oamenii să se bucure de el. Vreau încă o dată să mulțumesc aici, în arenă și celor ce m-au ajutat la leagăn. Am un sentiment de regret, dar într-un fel am și un sentiment de bucurie că mă reîntâlnesc cu cei dragi acasă”, a afirmat Zoli, înainte de a părăsi insula.

Pe de altă parte, un scandal a izbucnit între cei din tabăra Nordicilor. Sorin a ajuns mai repede la cutia cu mâncare și este acuzat că „a furat” mâncarea concurenților și a ascuns-o.

„Cred că am luat mai mult de jumătate din cutie, sigur.. Să vă învățați să alergați. Alergarea face bine și se câștigă mâncarea. Dacă vreți, vă pot arăta ce am luat de aici. După cum vedeți, e un ghiozdan de abia se ridică și toate buzunarele sunt pline. Trebuie să le împart doar cu mine”, a spus Sorin.

În urmă cu câteva zile, concurentul a decis să se separe de colegii lui de camp.

„Nu regret decizia luată acum 2 zile de a fi individual, pentru că ăsta e un semn și eu trebuie să rămân aici și trebuie să încep să mă hrănesc din nou așa cum o făceam de obicei și mă bucur că m-am gândit mai mult la mine, decât la colegii mei în această seară”, a mărturisit concurentul.

Update 8 aprilie:

Nicoleta a fost salvată de la eliminare, după ce Filip a decis să îi cedeze brățara lui. Concurentul a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales pentru că și el a fost salvat de două ori.

„În seara în care eu am fost aici, în locul Nicoletei, față de toți am spus ceva, că nu voi accepta brățara decât de la un singur om care știam că are anumite probleme medicale și mai devreme sau mai târziu acasă. La fel, de față cu voi am făcut promisiune și am zis că voi întoarce gestul nobil pe care el l-a făcut. Nicoleta nu face parte din camp-ul meu, dar Nicoleta își dorește să rămână cu adevărat. Prefer să plec cu promisiunea îndeplinită și cu coloană vertebrală și cu capul sus și să fac fericit un om care își dorește să rămână”, a declarat Filip.

De asemenea, el i-a promis Anei că o va ajută să-și ducă mai departe visul, după ce va părăsi competiția.

De asemenea, cu o seară înainte, Armin Nicoară a părăsit și el Insula de 1 milion, mpcinat de dorul soției sale.

„Nu credeam că voi ajunge în acest moment să îmi fie foarte dor de sotia mea, credeam că voi fi doborât de boală (n.r. diabet). (…) De când am visat-o pe soţia mea tristă şi suparată, din acel moment cred că, nu ştiu, mi-am dus la capăt dorinţa de a putea rezista în aceste condiţii extreme”, a spus Armin Nicoară.

Update 2 aprilie: Micuțu a decis să părăsească competiția și să-i cedeze brățara sa lui Filip, după ce a aflat că are câteva probleme de sănătate, care i-ar afecta evoluția în emisiune. Astfel, Filip, care s-a aflat pentru a doua oară în pericol de eliminare, își continuă parcursul pe Insula de 1 milion.

„După cum bine știm cu toții, am avut o problemă medicală și nu mă simt în stare să merg mai departe. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, nu vreau să supăr pe nimeni, dar nu vreau să mă fac de rușine în cazul în care voi intra într-o competiție, să nu pot da tot ceea ce știu eu că pot. Prefer ca un luptător să meargă să lupte și pentru mine mai departe. Cu siguranță rămâneam, nu veneam aici să plec dând brățara cuiva, am venit aici să plec doar dacă cineva îmi ia brățara prin luptă”, a spus Micuțu înainte de a-i ceda brățara lui FIlip.

Concurentul a afirmat că nu va pleca de la ”Insula de 1 milion” cu mâna goală sau doar cu microfonul său, ci va pleca cu 49 de prieteni adevărați, cu o familie frumoasă și cu proiecte de viitor alături de câțiva concurenți.

Update 1 aprilie:

Ediția de aseară a emisiunii a fost una plină de emoții pentru concurenții aflați pe Insula de 1 milion. Renata a fost salvată de la eliminare de către Alin, care a decis să îi ofere brățara lui pentru a-și putea continua parcursul în emisiune.

„Am foarte mari emoții. Cred că acum sunt cele mai mari emoții pe care le am. Renata, drumul tău trebuie sau ar fi bine să continue pe „Insula de 1 milion”, pentru că sunt sigur că mai ai multe să îi arăți copilului tău. Mă bucur că am putut să fac asta, sunt sigur că mai ai multe de dovedit. Mă bucur că te-am cunoscut, mă bucur că v-am cunoscut pe voi toți! Mă bucur că am fost aici, pe „Insula de 1 milion”, mă bucur că am gustat și am simțit bucuria jocului. Nu aș fi plecat altfel, mă bucur că am jucat două zile consecutiv, am jucat 4 jocuri, mi-am atins obiectivul”, a afirmat Alin înainte de a-i înmâna bărțara lui Renatei.

Și Lemnaru a avut parte de una dintre cele mai puternice trăiri. Cosmin Cernat a citit un mesaj venit de la partenera concurentului, dându-i vestea că este însărcinată: „Hei, iubirea mea! Să știi că noi suntem bine și ne este extraordinar de dor de tine, mai ales lui Dani. Ce voiam să-ți spun, dacă nu ai simțit deja… Iubire, trebuie să câștigi, căci ni se mărește familia, și nu cu un animăluț, ci cu primul nostru copil”.

Auzind veștile, Lemnarul a izbucnit în lacrimi. Acesta a mărturisit că, deși el și iubita lui formează un cuplu de doar câteva luni, își doreau foarte mult un copil.

Update 26 martie:

În ediția de aseară, Diana Gomoi, în vârstă de 20 de ani, a fost nevoită să părăsească Insula. Fotbalista nu a reușit să convingă pe nimemni să-i cedeze brățara, astfel că, pentru ea, competiția s-a încheiat. Aceasta a plecat, însă, fericită că a reușit să-și facă noi prieteni.

„Nu mă așteptam să închei acest experiment social chiar în seara asta, dar așa a fost să fie și asta este. În experimentul acesta am învățat multe chestii despre mine, despre cum sunt cu adevărat, cum e să conviețuiești cu alte persoane. Plec de pe Insula de 1 Milion cu o grămadă de amintire și extraordinar de bogată, consider eu”, a afirmat ea înainte de a părăsi Insula de 1 milion.

Pe de altă parte, Andrei a picat a doua oară la ruletă, concurentul fiind și de data aceasta imun. Următorul joc la care Andrei va trimite 4 concurenți are o miză dublă.

„Înainte să mergi la cort, mai am ceva de zis. Vreau să te gândești foarte bine și nu glumesc, cum vei nominaliza și pe cine, pentru că proba de mâine are miză dublă. Brățările, pe de o parte, dar și un premiu. Câștigătorul nu va fi singurul care se va bucura de această surpriză. Îți strâng mâna, du-te și gândește-te bine. Repet, miză dublă”, i-a spus Cosmin Cernat lui Andrei, înainte ca acesta să facă nominalizările.

Update 25 martie:

În ediția de duminică, 24 martie 2024, Raul a fost eliminat, după ce niciun alt concurent nu a vrut să părăsească Insula, în locul lui. Bianca a făcut jocurile pe Insulă şi i-a aruncat în luptă pe Jaguaru, Dragoş, Carina şi Flori. După un duel dur, Carina a ajuns în pericol de eliminare.

Alegerea Biancăi de a o trimite în luptă pe Flori a creat tensiuni în tabăra sudicilor, întrucât aceasta reușește să țină concurenții uniți.

„Îi ţine legaţi, le dă de mâncare ”, a subliniat Bianca motivul pentru care, împreună cu vesticii, a hotărât să o nominalizeze pe bucătăreasă.

Jaguaru, Dragoş şi Carina au evitat cât au putut ca Flori să fie eliminată. După un joc epuizant în care au fost nevoiți să tragă cu praștia, Flori a ieşit învingătoare, în strigătele de bucurie ale sudicilor. Ceilalţi trei şi-au pierdut brăţările, iar Carina este acum în pericol de eliminare.

Update 19 martie:

Alexa a fost eliminată de la Insula de 1 milion, după ce nu a reușit să convingă niciun alt concurent să îi cedeze locul în compatiție.

„M-am plimbat prin tabere, dar nu am cerut neapărat brățări. Las soarta să decidă. Dacă vrea cineva să părăsească competiția, ok, dacă nu e în regulă”, i-a spus Alexa lui Cosmin Cernat înainte de eliminare.

Iar ceilalți concurenți au decis să nu o salveze pe colega lor. Alexa a precizat că se aștepta să fie eliminată.

„Da, mă așteptam. Le mulțumesc tuturor, a fost o experiență super mișto, foarte buni și calzi. Fetelor, știți voi care, mi-ați fost foarte apropiate. Zoli, vreau să-ți mulțumesc pentru leagănul de pe plajă”, a zis tânăra înainte de a părăsi competiția.

Pe de altă parte, Filip și-a arătat susținerea față de Ana Mavru, o tânără care și-a spus impresionanta poveste de viață.

„Am vorbit cu el din prima zi. M-a întrebat de ce stau cu treningul respectiv că e foarte gros și de ce nu mi-am luat ceva mai subțire. I-am spus că nu îmi permit și că mă va sprijini în decursul carierei mele, dacă sunt dispusă să fac compromisuri, iar eu sunt dispusă să fac orice, pentru că iubesc din tot sufletul ceea ce fac, îmi place să fac sport. O fac din suflet, nu o fac pentru câștig, ci pentru că iubesc să fac asta și simt că acesta e drumul meu. Nu am avut ajutor și mi-a fost întotdeauna greu să mă descurc singură. Nici familia mea nu e potrivită să mă susțină, am fost săraci!”, a povestit Ana Mavru, în timp ce Filip i-a promis că o va susține și o va ajuta în tot ceea ce ține de sport.

Update 18 martie: Filip a fost primul concurent în pericol de eliminare, după ce a pierdut prima probă de la Insula de 1 milion. Concurentul a avut la dispoziție 24 de ore pentru a convinge un alt concurent să îi cedeze locul și brățara, în competiție.

Atunci când momentul important a venit, iar restul concurenților au fost întrebați dacă și-ar dori să îi cedeze brățara lui Filip, unul dintre ei a decis să facă gestul impresionant. Ciprian este cel care a hotărât să renunțe la competiție și să părăsească jungla dominicană în locul lui Filip.

„Mă bucur enorm de tare să fiu aici. Mi-am dorit foarte tare să fiu aici. Mă bucur de momentele în care am dormit pe scândură cu toții. E foarte tare, însă, chiar dacă timpul a fost scurt, Filip a devenit ca un frate mai mare pentru mine. Văd în el un sportiv cu o inimă poate mai mare ca a mea. Îl văd gata să lupte mai tare decât aș putea să lupt eu. M-ar durea să știu că aș putea să salvez un astfel de sportiv și să nu o fac.Vreau să-l văd cum reușește. Caracterul lui Filip o să-l facă să tragă până în ultimul moment”, și-a motivat Ciprian alegerea.

Aseară, după proba fetelor, Alexa a ajuns în pericol de eliminare. Așadar, aceasta are acum la dispoziție 24 de ore pentur a convinge un alt concurent să îi cedeze locul în competiție.

Când începe „Insula de 1 milion”?

Emisiunea „Insula de 1 milion” va avea premiera pe data de 16 martie, de la ora 21:00, pe Kanal D. Cei 50 de concurenți se vor grupa în trei tabere denumite generic Nordicii, Sudicii și Vesticii; denumirile au legătură doar cu poziția ocupată pe insulă, în funcție de preferințele fiecărui concurent.

Unde are loc reality show-ul „Insula de 1 milion”

Filmările show-ului se desfășoară în Republica Dominicană, locul paradisiac unde, în curând, cu toții vor trece printr-o serie de încercări ce le vor testa abilitățile sociale și reziliența, dar pentru toți dorul de acasă și izolarea vor fi cele mai dure provocări.

Au lăsat în urmă familiile, prietenii, confortul cu care erau obișnuiți. Îi așteaptă capriciile naturii, izolarea totală de orice urmă de civilizație, lipsa regulilor sociale. Adaptarea la noile condiții vitrege, stabilirea alianțelor, asigurarea unui minimum de confort le vor da serioase bătăi de cap celor 50 de competitori.

Cine prezintă „Insula de 1 milion”

Cosmin Cernat este cel care va prezenta show-ul „Insula de 1 milion”. Cu o experienţă de trei decenii în media, prezentator TV de succes, aflat la cârma unor emisiuni ce au făcut istorie şi au schimbat faţa divertismentului în România, om de radio și comentator sportiv, Cosmin Cernat va face cunoscut publicului tot ceea ce se întâmplă relevant la „Insula de 1 milion” şi va fi în permanență alături de concurenţi, pe tot parcursul competiției.

Totodată, Cosmin Cernat îi va ţine pe telespectatori conectaţi la suprema aventură, la „Insula de 1 milion”.

„Sunt emoţionat să fiu prezentatorul unui format de o asemenea magnitudine. Voi fi alături de cei 50 de concurenţi, în Republica Dominicană, şi sper ca ei să vadă în mine, dincolo de prezentator, pe omul care îi va îndruma în această aventură extraordinară. Îi aşteaptă o experienţă unică într-o viaţă şi sunt mândru să fac şi eu parte din ea. De asemenea, sunt convins că publicul va avea parte de emoţiile atât de aşteptate, de acele trăiri care transformă receptarea unui show de televiziune într-o experienţă inspiraţională, cu totul personală”, a spus Cosmin Cernat.

Când se difuzează „Insula de 1 milion”

Cel mai amplu experiment social televizat va putea fi urmărit în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21:00, iar lunea de la ora 20:00, la Kanal D, și va arunca în competiție 50 de concurenți ambițioși, cu vârste, profesii și pasiuni diferite. Prietenia și abilitatea de a lega alianțe îi vor ajuta pe concurenți să ajungă cât mai departe în concurs, iar brățara va fi element-cheie al reality show-ului.

Cine sunt concurenții „Insula de 1 milion”

Maria Diana But (25 ani) – kinetoterapeut

Argentina Rusalina Korobian (49 ani) – deține un magazin alimentar

Renata Alexandra Matei (31 ani) – cosmeticiană

Georgiana Moisa (28 ani) – șofer de tir

Elena Vâja (46 ani) – menajeră

Angheliuc Cristian (44 ani) – asistent medical

Filip Alexandru Traian (38 ani) – antrenor de kickboxing și antreprenor

Dumitru Opincă (62 ani) – pensionar

Variu Alexandru Gabriel (33 ani) – hairstylist

Deak Szilard (43 ani) – tâmplar

Calbău Vasile Alin (39 ani) – actor

Gomoi Diana (20 ani) – profesoară de educație fizică și fostă jucătoare de fotbal

Vlădaia Maria-Magdalena (26 ani) – actriță și profesoară de actorie

Sandu Ciprian (23 ani) – influencer

Enciu Alexandru Petruț – student

Miuleasa Adina Maria (24 ani) – antreprenoare

Olaru Iulian – șef bucătar

Stanciu Dragoș Răzvan – agent imobiliar, model și antrenor de fitness

Mavru Ana Maria (24 ani) – luptătoare de Kempo și MMA

Florea Ileana (34 ani) – educatoare

Raul Mircea Botiz (26 ani) – muncește în domeniul construcțiilor

Liviu Daniel Cîrdei (33 ani) – fotograf

Kudor Zoltan Csaba (44 ani) – administrator al unei firme de haine pentru copii

Sorin-Ioan Sîntimbrean (27 ani) – gardă de corp

Alexandru Gabriel Șipoș (25 ani) – dispecer de transport

Cătălin Spiridon (36 ani) – antreprenor

Andrei Victor Zăgan (33 ani) – consilier de vânzări

Emilia Mihaela Cercel (27 ani) – instructor de înot

Mădălina – Andreea Lupu (23 ani) – agent vânzări make-up

Alexandra-Cristina Matei (24 ani) – inspector calitate

Alexandra Georgiana Maticiuc (19 ani) – studentă la Plymouth University, specializarea Fizioterapie

Bianca Pescar (21 ani) – studentă la Controlul și Expertiza Produselor Alimentare

Isabela Andreea Sandu (29 ani) – antreprenor

Armin Vasile Rusalin Nicoară (28 ani) – artist și saxofonist

Szidonia Szasz (29 ani) – tehnician maseur

Florica Boboi (38 ani) – bucătar șef

Tudor Andronic (32 ani) – actor

Ionuţ Sugacevschi „Jaguarul” – luptător kickboxing

Gavrilovici Denis Nico (19 ani) – consultant web

Lemnaru Ştefan Iulian (27 ani) – creator de conținut

Minea Cristian Marius (47 ani) – director comercial în domeniul instalaţiilor electrice

Oprisenescu Mihai Iulian (33 ani) – inginer software

Liviu Ionel Dinu (41 ani) – artist hip-hop și antreprenor

Alexandru Giani Toma (24 ani) – polițist

Marius Gabriel (29 ani) – director într-o societate comercială în construcții

Camelia Iuliana Beldiman – responsabilă expediție de mărfuri

Alina Petrea (35 ani) – contabil

Angela Moga (60 ani) – agent vânzări

Murariu Carina Maria (25 ani) – jurist

Nicoleta Florina Malanca (25 ani) – agent imobiliar

Reguli „Insula de 1 milion”

La intrarea în concurs fiecare concurent va primi o brăţară în valoare de 20.000 de lei. Cele 50 de brăţări valoarează împreună 1.000.000 de lei, miza uriaşă a competiţiei. Obiectivul concurenţilor este acela de a aduna cât mai multe brăţări pe parcursul concursului.

Brăţara este element central al competiţiei nu numai prin valoarea sa financiară, ci şi prin puterea ei simbolică. Brăţara este sinonimă cu reuşita şi cu puterea prieteniei pentru că toţi concurentii îşi pot spori “averea” pe măsură ce înaintează în concurs în două moduri: fie câştigând brăţări în diferite probe, ce le pun la încercare condiţia fizică, anduranţa, viteza de reacţie, inteligenţa, fie “moştenind” brăţările de la concurenţii care vor părăsi competiţia pe parcurs. Cu cât dezvoltă relaţii mai apropiate, de încredere, prietenie, alianţe, cu atât au mai multe şanse de a avansa în concurs.

Numarul brăţărilor de pe mână este aşadar direct proporţional cu succesul de care un concurent se bucură în cadrul probelor, dar şi cu modul în care a ştiut să îşi apropie alţi concurenţi.

La plecarea în Dominicană, concurenții își vor putea lua cu ei în bagaje doar câteva lucruri absolut indispensabile, precum încălțămintea rezistentă, haina de ploaie, șapca sau pălăria care să îi protejeze de soarele puternic, șortul, colanții sau costumul de baie.

Lanternele, bateriile sau alte dispozitive care funcționează cu baterii, franghiile, ustensilele de scris sau ceasurile vor fi strict interzise pentru cei 50 de temerari. Odată ajunși pe insulă, aceștia nu vor mai avea acces la telefoane, vor fi total rupți de civilizație.

Care este premiul „Insula de 1 milion”

Cei 50 de concurenți vor lupta pentru marele premiu de 1 milion de lei. Participanții vor înainta în concurs pe măsură ce adună cât mai multe brăţări, fie în urma probelor la care sunt supuşi, fie de la cei care părăsesc competiţia.

Doar unul singur poate ajunge câștigătorul suprem și poate pleca acasă cu cea mai mare sumă de bani pusă la bătaie într-o emisiune televizată.

Despre „Insula de 1 milion”

Din 16 martie, telespectatorii Kanal D vor avea ocazia să urmărească această aventură unică, să vadă cum cei 50 de curajoși concurenți se confruntă cu provocările insulei și să descopere cine va reuși să-și îndeplinească visurile. „Insula de 1 milion” promite să fie un spectacol captivant și plin de emoție, în care fiecare moment va conta și în care fiecare concurent va lupta individual pentru șansa de a-și schimba viața.

Filmările au început în Repulica Dominicană, iar greul de abia acum începe pentru cei 50 de concurenți. Odată ajunși pe Insula de 1 milion, aceștia sunt nevoiți să se bazeze pe instinctele lor și pe abilitățile sociale pentru a reuși să rămână cât mai mult în competiție.

Încă de la debarcarea pe insulă, au avut parte de momente tensionate, strigătul unuia dintre concurenți a dat alarma: “Medic, medic, medic!”. Cum se vor descurca cei 50 de temerari și cu ce pericole s-au confruntat încă de la primul contact cu nisipul Insulei veți putea urmări sâmbăta aceasta, de la 21:00, odată cu premiera super reality show-ului “Insula de 1 milion”, la Kanal D!

Femei, bărbați, tineri, maturi sau vârstnici se vor instala rapid pe insulă, căutând un grup de care să aparțină, dar fiecare dintre ei se va află pe cont propriu, într-o luptă sută la sută individuală.

Sursă foto: PR

