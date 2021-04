Elena Ionescu și fostul ei soț, Dragoș Stanciu, au divorțat de comun acord în luna septembrie a anului 2019. Cuplul are împreună un fiu, Răzvan Andrei, în vârstă de doi ani. În cadrul emisiunii Mămici de pitici, cu lipici!, Elena a dezvăluit în ce relații a rămas cu fostul ei partener de viață.

În ce relații a rămas Elena Ionescu cu fostul soț, Dragoș Stanciu

„Părinții mei sunt destul de prezenți în viața lui Răzvan și tatăl copilului [la fel]. Chiar dacă noi am divorțat, am ajuns la un numitor comun. Mi-aș fi dorit foarte tare ca Răzvan să aibă un tătic prezent în fiecare zi, pentru că, indiferent de cât credem noi femeile că suntem de puternice, fiecare părinte își are rolul lui foarte important.

De aceea am încercat să am o comunicare foarte bună cu tatăl lui și avem, Slavă Domnului. Am considerat că cel mai deștept întotdeauna cedează și asta a făcut ca noi să avem un echilibru foarte bun”, a spus Elena Ionescu la Antena Stars.

„După ce am divorțat, am avut o perioadă de rătăcire, pentru că nu știam care-i calea pe care trebuie să o iau. Nu știam ce fac greșit. Nu știam ce trebuie să fac să mă repun pe picioare.

Eram într-o stare financiară destul de grea. După o sarcină, o femeie nu mai are aceeași formă fizică, energie. Am încercat să fac foarte mult sport. Răzvan face cu mine sport foarte mult”, a continuat solista.

„Cred că mie-mi lipseau, la un moment dat când eram mică, părinții, pentru că ai mei munceau foarte mult. Mama fiind profesoară, iar tatăl meu lucrând în armată. Amândoi plecau dimineața, mă lăsau amanetată într-o creșă de dimineață până seara, ulterior la grădiniță.

Simțeam, cumva, că eram ultima care pleca de la grădiniță și sufeream. Îmi amintesc de treaba asta. Nu știu dacă «abandon» e neapărat termenul, dar simțeam nevoia de afecțiune uneori”, a adăugat artista.

Cum a început relația dintre Elena Ionescu și Dragoș Stanciu

„Totul s-a întâmplat foarte repede între noi. Ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit și în 6 luni am rămas însărcinată cu Răzvănel. Uneori Dumnezeu face lucrurile să se întâmple într-un anumit moment, nimic nu a fost planificat și am iubit fiecare clipă.

Ne-am căsătorit după ce am rămas gravidă, după doar 7 luni de când ne cunoșteam. Poate a fost puțin cam repede. Cred ca oamenii au nevoie de mai mult timp pentru a se cunoaște.

Aș face lucrurile diferit? Niciodată. Am primit cel mai frumos dar pe care îl poate primi o femeie în viața asta și anume darul de a fi MAMĂ”, mai spunea solista în 2019.

