Imagini cu sărutul pasional dintre Cristina de la „Insula Iubirii” şi ispita Eric. Prima reacţie a concurentei: „Duc o luptă în mine”

Cristina Rotaru, una dintre cele mai discutate concurente din acest sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, a stârnit un val de reacții intense după ce a fost surprinsă sărutându-se pasional cu ispita Eric. Relația dintre Cristina și Eric a evoluat treptat pe parcursul show-ului, iar momentul culminant al acestei apropieri a fost sărutul lor atât în mare, cât şi pe insula fetelor, o scenă care a ridicat multe sprâncene, având în vedere că bruneta este căsătorită cu Andrei Rotaru.

Imagini cu sărutul pasional dintre Cristina de la „Insula Iubirii” şi ispita Eric

Andrei și Cristina Rotaru au fost de la început un cuplu controversat la „Insula Iubirii”. Fiind singurii căsătoriți dintre concurenți, atenția publicului și a celorlalți participanți s-a concentrat asupra lor. Încă din primele zile pe insulă, Andrei a început să formeze o legătură puternică cu ispita Diandra, iar relația dintre ei a devenit rapid un subiect de discuție intensă. Aceste evoluții au pus-o pe Cristina Rotaru într-o situație dificilă, făcând-o să se simtă trădată și confuză.

Pe măsură ce emisiunea de pe Antena 1 a avansat, Cristina Rotaru și Eric au început să petreacă din ce în ce mai mult timp împreună. Deși inițial părea să fie doar o prietenie, sentimentele lor au început să iasă la iveală. Momentul sărutului pasional din mare a fost punctul culminant al tensiunii dintre ei, iar imaginile difuzate de Antena 1 au provocat un val de critici la adresa Cristinei. Pe lângă sărutul din mare, cei doi au fost protagoniştii unui alt moment pasional, după cum se poate vedea în video-ul de mai jos.

Mulți telespectatori au considerat că, în ciuda trădării soţului ei, Andrei, Cristina nu ar fi trebuit să cedeze tentației. Internauții au fost duri în comentariile lor, acuzând-o că a uitat că este o femeie măritată și că se comportă „penibil”.

Cum a reacţionat Cristina Rotaru, după ce a fost acuzată de infidelitate

Cristina Rotaru, însă, nu a rămas indiferentă la aceste critici și a decis să reacționeze public. Pe contul ei de Tik Tok, concurenta de la „Insula Iubirii” a explicat că show-ul a fost filmat cu câteva luni în urmă și că, la momentul respectiv, era sub o presiune enormă. Cristina Rotaru a mărturisit că a fost într-un șoc emoțional profund și că multe lucruri i-au scăpat de sub control. De asemenea, ea a subliniat că este conștientă de acțiunile sale și că acum vede cu alți ochi ceea ce s-a întâmplat.

Citeşte şi: Cum a arătat valsul mirilor la nunta lui Andrei Rotaru cu Cristina, concurenţii de la „Insula Iubirii”. Imagini uluitoare: „Şi-a aruncat mireasa ca pe un sac de cartofi”

Citeşte şi: Cristina şi ispita Diandra, faţă în faţă, la ceremonia specială de la „Insula Iubirii”. Momente dramatice şi întorsături de situaţie: „Andrei a fost cel bolnav”

Totodată, Cristina Rotaru a mărturisit că nu a comentat până acum pentru că a preferat să-și gestioneze emoțiile în privat, dar a simțit nevoia să clarifice anumite aspecte după valul de critici primit. Concurenta de la „Insula Iubirii” a precizat că nu poate oferi detalii suplimentare din cauza contractului semnat cu producătorii emisiunii de pe Antena 1, dar a promis că, la timpul potrivit, va vorbi despre tot ceea ce s-a întâmplat.

Această situație a fost amplificată și de faptul că relația dintre Cristina și Andrei a fost constant sub presiunea evenimentelor de pe insulă. Andrei, care a trădat-o pe Cristina cu Diandra, ispita de pe insula băieților, a provocat o ruptură majoră în relația lor. Cristina a mărturisit că a fost profund afectată de ceea ce a văzut, iar acest lucru a contribuit la decizia ei de a se apropia de Eric.

Pe rețelele sociale, Cristina a fost criticată nu doar pentru acțiunile sale, ci și pentru reacțiile sale după difuzarea imaginilor. O parte dintre comentarii au vizat și familia sa, inclusiv pe mama ei, Tanța Blonda. În fața acestor atacuri, Cristina a ripostat ferm, subliniind că mama sa nu joacă niciun rol în această situație și că este nedrept să fie atacată. De asemenea, ea a subliniat că experiența de pe insulă a fost una extrem de dificilă și că în prezent încearcă să găsească pacea interioară.

„Nu am intervenit niciodată sa comentez fie ca veneau acuzații, păreri, judecați, laude și așa mai departe! Vă voi lamurii un singur lucru, mama mea este îndurerată și nu joaca un rol și este penibil ce faceți dumneavoastră în necunoștință de cauză!

Apoi, showul a fost cu 5 luni în urma, eu asist ca și voi la mizeriile care apar, sunt dezamăgită, doare, acum vad detalii în amănunt! Am fost sub soc și mi-au scăpat multe, duc o lupta în mine și nu o sa vin să vă spun vouă cum decurge viața mea în acest moment și de ce apar imagini contradictorii, sunt sub contract, toate la timpul lor.

Dar să știți ca voi toți, inclusiv dumneavoastră, răsuciți cuțitul într-o rană deja adâncă! Vă mai spun atât, vad ca și voi tot ce s-a petrecut, sunt trează, nu mai „dorm cu ochii deschiși” dar ar mai fi multe de spus, toate la timpul lor cum spuneam! Numai bine și frumos oameni buni! Eu asta caut, binele și pacea!!!”, a fost mesajul transmis de concurenta de la Insula Iubirii după ce a fost criticată în mediul online.

Relația dintre Cristina și Eric a stârnit discuții aprinse nu doar în rândul fanilor emisiunii, ci și în viața reală a Cristinei. Ea a menționat că, deși își dorește să găsească liniștea, este conștientă că deciziile luate în Thailanda vor avea consecințe pe termen lung. Totodată, Cristina a promis că va veni cu mai multe detalii despre experiența sa la „Insula Iubirii” când contractul îi va permite.

Sursa foto: Instagram şi A1.ro

Urmărește-ne pe Google News