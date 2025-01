Imagini cu Andreea Esca în costum de baie la 52 de ani. Cum s-a etalat prezentatoarea de la PRO TV în Dubai

Andreea Esca, la 52 de ani, a atras toate privirile cu o apariție spectaculoasă în costum de baie, în timpul vacanței sale de lux din Dubai. Cu un costum de baie verde care i-a subliniat silueta impecabilă, vedeta de la PRO TV a demonstrat că vârsta este doar un număr.

Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 52 de ani

După o escapadă de vis în Maroc alături de fiul său, Aris, Andreea Esca și-a continuat anul cu o vacanță la căldura din Dubai. De această dată, prezentatoarea a fost însoțită de soțul său, Alexandre Eram. Cei doi s-au bucurat de plajele exotice și de atmosfera exclusivistă din Emiratele Arabe Unite.

Pe lângă momentele de relaxare, Andreea Esca a fost activă și pe rețelele sociale, împărtășind cu fanii săi fragmente din vacanță. Vedeta este o sursă de inspirație pentru generații întregi. Aparițiile sale naturale și rafinate demonstrează că eleganța și frumusețea nu au vârstă. Imaginile din Dubai au fost însoțite de mesaje care reflectă aprecierea publicului.

„Momente frumoase și relaxare, cum spui tu / Un exemplu de naturalețe și echilibru / Sirenă verde la mal”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Cum se menţine Andreea Esca în formă la 52 de ani

În timp ce mulți se întreabă cum reușește să arate atât de bine, Andreea Esca a împărtășit câteva detalii despre stilul său de viață:

„Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață, dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat, orice s-ar întâmpla. Nu am fumat niciodată, nu știu dacă contează, alcool nu prea beau. Beau câte un pahar undeva, așa de gust. Nu e pasiunea mea! Dansez mult, îmi place muzica, am prieteni foarte simpatici, am o familie frumoasă. Toate aceste lucruri, la un loc, reprezintă cumva o viață sănătoasă”, a mărturisit Andreea Esca, în urmă cu ceva timp, potrivit playtech.ro.

„Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot”, a mai spus vedeta.

Vacanța din Dubai nu este doar o oportunitate de relaxare, ci și o pregătire pentru un an plin de proiecte. Andreea Esca își reîncarcă bateriile înainte de a se întoarce la pupitrul știrilor PRO TV, unde își va continua activitatea cu aceeași pasiune ca întotdeauna.

„Cred că, în primul rând, e despre oameni. Faptul că suntem aceeași gașcă la știri îmi place cel mai mult, pentru că e ca și când te întâlnești cu prietenii tăi foarte buni în fiecare zi. Pe urmă, faptul că există această adrenalină a directului de care eu pur și simplu am nevoie, mă face să-mi placă de fiecare dată și de fiecare dată când mă duc în platou zic ‘Gata, hai să facem și jurnalul ăsta!’”, a mai spus Andreea Esca.

