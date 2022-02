Alina Laufer a născut prematur gemenii Nathaniel și Davina, pe 15 februarie 2021. Alina și soțul ei, Ilan Laufer, au celebrat aniversarea de un an a copiilor lor. Alina mai are o fiică, Karina, în vârstă de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge.

Gemenii Alinei Laufer au împlinit un an. Nathaniel și Davina s-au născut prematur

Timp de aproape 6 săptămâni, Alina și gemenii au fost internați în Maternitatea Giulești. Pe 25 martie 2021, Alina și micuții au revenit acasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

„La mulți ani, Nathaniel și Davina! ❤️ Azi este prima voastră zi de naștere. Tati vă iubește și va fi mereu alături de voi. Doamne, ție îți mulțumesc zilnic pentru binecuvântarea pe care ai adus-o familiei noastre”, a scris Ilan Laufer în mediul online. Cu o lună în urmă, în dreptul unei fotografii cu Alina, Nathaniel și Davina, bărbatul a mai scris: „Super mami la puterea a doua, eroină la pătrat”.

„Astăzi este despre voi, Davina și Nathaniel! 👶🏼👧🏼 Un an de când viața noastră de familie a căpătat alt sens, un an de când bucuria de a deveni mamă este dublată de fiecare zâmbet, surâs și chiar și lacrimă, un an de emoții și sentimente profunde! 💖💙 Vă iubește mami atât de mult încât nu încape în cuvinte! La mulți ani, puii mei dragi! 🥳”, a scris și Alina pe Instagram.

Davina este un nume de origine ebraică și scoțiană, varianta feminină a prenumelui David, care înseamnă „iubit/ă”. Nathaniel este de asemenea un nume cu origini ebraice, care înseamnă „cadou de la Dumnezeu”.

Articolul continuă recomandări

Citește și:

Alina Laufer, despre viața cu trei copii: „O să petrecem în curte concediul”

Ce semnificații speciale au numele alese de Alina Laufer pentru gemenii ei

Alina a pierdut o sarcină în trecut

În vara anului 2020, invitați în platoul emisiunii „Vorbește Lumea”, Alina și Ilan dezvăluiau că vor deveni părinți de gemeni.

„Ne iubim foarte mult și ne-am dorit foarte mult (n.red.: un copil). Vreau să spun că nu am încetat să încercăm în toți acești 8 ani de zile. Și știi cum tu încerci, faci tratamente, injecții în burtă. (…) Și vin prieteni la tine, o dată la ceva timp, și îți zic «fă bă și tu o dată copii». (…) Era o presiuni din toate părțile”, a mărturisit Ilan Laufer atunci.

„Nimeni nu știa că noi la fiecare 6 luni de zile repetam analizele. În urmă cu câteva luni sau chiar anul trecut, Alina a mai rămas o dată însărcinată și, foarte repede după acel eveniment, s-a stins sarcina, din păcate. Am fost foarte supărați. Acum, Alinei i-a fost frică să nu anunțăm prea repede, dar sentimentul meu, de data asta, a fost așa că trebuie să-i anunțăm ca să știe și Dumnezeu”, a mai spus atunci.

Foto: Instagram