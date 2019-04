Felicity Huffman își asumă vina că a dat mită pentru fiica sa. Ce pedeapsă va primi actrița

Actrița este inculpată într-un proces de dare de mită, alături de alți părinți, printre care și Lori Loughlin. Felicity Huffman a fost acuzată că a plătit 15.000 de dolari, deghizați într-o donație caritabilă pentru ca fiica ei să fie admisă la facultate. În procesul intentat împotriva ei, vedeta a semnat un acord cu procurorii și își va recunoaște fapta, potrivit Libertatea.

Astfel, Huffman ar putea petrece un timp minim prevăzut de legea penală americană într-o închisoare de minimă securitate și ar plăti o amendă de 20.000 de dolari. Ea ar urma să fie eliberată sub probațiune, fiind nevoită să se prezinte în fața unui ofițer desemnat de instanță. Vedeta din „Transamerica” şi „Neveste disperate” risca 20 de ani de închisoare dacă nu și-ar fi recunoscut fapta. În aceeași situație se află alte 13 persoane. Decizia finală îi va aparține unui judecător federal.

„Îmi asum în întregime vina și cu adânci regrete și rușine pentru ce am făcut îmi asum responsabilitate totală pentru acțiunile mele și voi accepta consecințele acestora. Sunt rușinată de durerea pe care am cauzat-o fiicei mele, familiei, prietenilor și colegilor dar și comunității, Vreau să îmi cer iertare din partea lor iar în mod special, îmi cer scuze față de studenții care muncesc din greu în fiecare zi pentru a ajunge la facultate și de la părinții care fac sacrificii imense pentru a-și susține copiii în mod cinstit” a declarat Felicity Huffman.

Actrița susține că fiica sa cea mare, Sofia Grace Macy, nu știa nimic despre asta: ”Fiica mea nu a știut nimic despre ce am făcut, am greșit și în cel mai rău mod, am trădat-o”

Operațiunea în care a fost implicată Felicity Huffman se numește „Varsity Blues”, iar universitățile vizate au fost Yale, Georgetown, Stanford, UCLA şi USC. Părinții au dat milioane de dolari unor intermediari, care au falsificat rezultatele la examene, inclusiv fotografiile. La conducerea rețelei s-ar afla William „Rick” Singer, de 58 de ani, care a fost inclupat pentru patru capete de acuzare diferite, printre care spălare de bani. Acesta avea o firmă prin care făcea tranzacțiile și ar fi câștigat 25 de milioane de dolari, între 2011 și 2018.

Sursă foto: Northfoto.com