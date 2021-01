Fata Oanei Roman, dusă la spital de Marius Elisei. Ce s-a întâmplat cu micuța

Oana Roman trece prin momente grele. Fiica ei, Isabela (6 ani), are febră și frisoane de luni și Oana a deci să o ducă la doctor pentru un control amănunțit. Oana a anunțat pe pagina sa de Instagram că astăzi (marți), tatăl Isei, Marius Elisei, s-a dus cu ea la spital și acum așteaptă rezultatele analizelor.

Isa se află momentan sub tratament, iar părinții ei așteaptă un verdit din partea doctorilor, după ce rezulatatele analizelor medicale vor fi gata.

„Ieri (n.r. – luni) când am ajuns acasă, Isa a făcut febră și nu am știut de ce. A continuat să facă febră și azi-noapte și astăzi. Astăzi a fost la spital cu tatăl ei, pentru că ultima oară fusesem eu cu ea și nu ne putem duce amândoi. I-au făcut câteva analize și se pare că este ceva la stomăcel, dar nu știm exact ce. Încă nu sunt gata toate analizele. Acum este sub tratament, sperăm că o să fie mai bine”, a spus Oana Roman, într-un InstaStory.

