Expert regal: Prințul Harry „s-a plictisit și simte lipsa vechii vieți”. Ce ar plănui să facă ducele de Sussex

Prințul Harry și-a părăsit viața ca membru regal pentru a se muta în Statele Unite ale Americii cu soția sa, Meghan Markle, și copiii lor. Expertul regal Tom Quinn afirmă că mezinului Regelui Charles duce dorul vieții lui din Marea Britanie.

Prințul Harry duce dorul vieții din Marea Britanie

Ducele de Sussex, în vârstă de 39 de ani, s-a mutat în SUA în 2020, după ce și-a părăsit viața din interiorul familiei regale. Acum, el și soția lui, Meghan Markle, își cresc cei doi copii, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, în casa lor din Montecito, California, la mii de kilomeri distanță de rudele sale din Londra.

De atunci, a făcut doar câteva călătorii înapoi în Marea Britanie, asistând la înmormântările Prințului Philip și a regretatei Regine și l-a vizitat pe tatăl său, Regele Charles, după diagnosticul acestuia de cancer. Ducele de Sussex spune că nu se mai simte în siguranță în țara lui natală, după ce a pierdut securitatea oferită de calitatea sa de membru al Casei Regale.

Harry și Meghan au fost nevoiți să găsească și noi modalități de a se întreține, lucru pe care l-au reușit făcând înțelegeri cu Netflix și Spotify și vânzându-și poveștile. Chiar și prietenii din Marea Britanie au început să-i părăsească, majoritatea alegând să rămână în relații bune cu Prințul William.

La începutul lunii februarie, Prințul Harry spunea că iubește „fiecare zi” a noii sale vieți, care este „uimitoare”. Cu toate acestea, în culise, expertul regal Tom Quinn spune că Harry nu este poate atât de împlinit pe cât pare. În timp ce ducii de Sussex se pregătesc de un nou turneu în Columbia, expertul zice că mezinul Regelui Charles este adesea „plictisit” și „îi lipsește vechea viață”.

„El este antrenat de la naștere să facă un singur lucru – să fie membru al familiei regale și a aruncat asta la gunoi. Sprijinul lui sută la sută pentru soția lui și pentru afacerile ei nu a slăbit niciodată, dar el nu are prea multe de făcut. După ce a scos câinele la plimbare și poate o plimbare cu mașina, nu are altceva de făcut decât să o susțină pe Meghan”, a explicat Tom Quinn pentru The Mirror.

Ce ar plănui ducele de Sussex, după ce nu a reușit să se împace cu familia regală

Între timp, expertul adaugă că speranțele lui de a se împăca cu Regele Charles și Prințul William devin tot mai slabe, astfel că acesta este nevoit să-și schimbe strategia.

„Când vine vorba de rudele sale din Marea Britanie, este extrem de conflictual. Este supărat că este ținut la distanță mai mult ca niciodată și începe să creadă că cererile sale nesfârșite de scuze vor trebui lăsate în urmă dacă se va ajunge vreodată la un armistițiu. El vrea un armistițiu parțial din motive egoiste – și-a dat seama în sfârșit că trebuie să continue să fie un fel de regal pentru ca Statele Unite să continue să fie interesate de el”, a precizat Quinn.

Afirmațiile expertului regal vin după ce Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat că vor călători în capitala Columbiei, Bogota, după ce au primit o invitație din partea vicepreședintelui țării Francia Márquez, care este ministru al egalității.

„Fundația Archewell, fondată de Ducele și Ducesa, este renumită pentru promovarea globală a unui mediu online mai sigur. Conferința viitoare va dezvălui un cadru cuprinzător pentru crearea de spații fizice și digitale mai sigure, abordând probleme precum hărțuirea cibernetică, exploatarea online, și impactul asupra sănătății mintale ale acestor amenințări, va oferi soluții și angajamente acționabile pentru țările din întreaga lume”, a afirmat Francia Márquez.

