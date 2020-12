Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Bianca Drăgușanu (38 de ani) a avut-o alături pe fiica ei Sofia (4 ani), a vorbit despre cum vor sărbători Crăciunul, dar a și clarificat speculațiile privind noua ei relație.

Este sau nu într-o relație Bianca Drăgușanu? „Sunt foarte bine”

„Cu dragostea momentan sunt pe hold. Eu am lăsat să se speculeze până la un moment dat când m-am prezentat la această cunoștință a mea și am făcut un interviu ca să clarificăm.

Din interviu se pare că nu s-a înțeles foarte bine și foarte clar care este situația actuală, dar interviul are două părți. În a doua parte se va înțelege situația prezentă. În momentul de față nu am timp să-mi fac un iubit.

Vin sărbătorile și deja mi-am făcut planuri care nu includ niciun iubit. Sunt foarte ocupată și sunt foarte bine. În momentul de față simt că nu am nevoie neapărat de o relație ca un pansament.

Am trecut printr-o situație destul de dificilă, [din care] am ieșit destul de greu. Evident că Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat și locul meu este unde trebuie să fie. Aici lângă copilul meu, lângă voi și așa mai departe”, a declarat Bianca.

Bianca Drăgușanu s-a căsătorit civil cu Alex Bodi (37 de ani) pe 1 august 2019. Au divorțat, însă, pe 10 martie 2020. De atunci, au existat mai multe împăcări și despărțiri. Din 13 noiembrie, Alex se află în spatele gratiilor.

Alături de alți bărbați, Alex Bodi ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat, acuzat de racolarea, transportul și exploatarea sexuală a mai multe minore și tinere în Germania, Marea Britanie și Austria.

Înaintea relației cu Alex, Bianca a fost căsătorită cu prezentatorul de televiziune Victor Slav (40 de ani), alături de care are o fiică, Sofia Natalia, în vârstă de 4 ani.

Bianca a decorat casa de Crăciun de la începutul lunii decembrie

„Am decorat casa încă de pe 1 decembrie. Ne-am bucurat foarte tare de brăduț, l-am așteptat și pe Moș Nicolae. (…) Eu îi scriu cam des scrisori lui Moș Crăciun. Se pare că suntem prieteni și îmi îndeplinește dorințele. Sunt foarte cuminte”, a mărturisit.

Întrebată de Adela dacă este pretențioasă la cadouri sau dacă îi plac simbolurile, Bianca a răspuns: „Sunt pretențioasă, ce simboluri? Ți se pare că eu sunt vreo femeie așa simbolică?

Sunt pretențioasă. Eu știu ce merit, știu ce pot și primesc tot ce vreau. (…) Tot timpul de ziua mea am primit ce mi-am dorit pentru că eu sunt întrebată de prietenii mei ce-mi doresc și spun.

Am avut și zile de naștere unde am făcut ditamai petrecerea de zici că era nuntă și mi-au venit cu pijamale care-mi erau cu 3 numere mai mari. (…) Nu vreau să fiu ipocrită și să spun că nu contează.

La rândul meu știu ce cadou să-i fac. Îmi place să mă țină omul minte într-un mod frumos. E de respect. Eu spun, lumea știe ce-mi place, ce-mi doresc”.

Foto: Instagram

