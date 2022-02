Emily Burghelea a ajuns cu fetița la spital: „Mi-a fost frică toată noaptea că o să se sufoce”

Emily Burghelea a povestit pe rețelele de socializare prin ce momente dificile a trecut cu fiica ei, care a avut probleme serioase de sănătate.

Emily Burghelea a ajuns de urgență la spital cu fetița ei, Amedea. Micuța, care are aproape un an, nu mai putea să respire bine, iar vedeta nu a stat pe gânduri și a apelat la ajutorul medicilor.

Fosta asistentă TV a povestit că micuța nu mai mânca, avea nasul înfundat, avea o stare de moleșeală și a făcut și febră.

Am mers la spital exact la timp! Am făcut cea mai bună alegere să mergem la urgențe înainte ca simptomele să se agraveze… A fost pentru prima dată când Amedea nu a putut să respire din cauza nasului înfundat care nu s-a desfundat nici cu batista bebelușului, nici cu spray nazal. Mi-a fost frică toată noaptea că o să se sufoce, am păzit-o ca pe butelie, a transmis Emily.