Cu ce vedetă de la Pro TV a fost Viviana Sposub înainte de a-l cunoaște pe George Burcea

Viviana Spospub (24 de ani) trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste cu George Burcea (34 de ani). Cei doi sunt împreună din vara anului 2020, după ce s-au cunoscut în timpul filmărilor show-ului “Ferma”, de la Pro TV. Chiar înainte de a paricipa la “Ferma”, Viviana a avut o relație cu Radu Ciucă, asistentul de televiziune al lui Cătălin Măruță. Viviana și Radu au păstrat discreția cu privire la legătura dintre ei, ținându-și relația ascunsă. Recent, Radu Ciucă a dezvăluit câteva detalii din acea perioadă.

Ciucă a vorbit în cadrul unui podcast despre viata sa amoroasă și spune că, la un moment dat, și-a întâlnit “marea dragoste”, dar finalul poveștii nu a fost unul fericit. Așa a venit vorba și despre legătura lui cu acuatal iubită a lui George Burcea.

Cred că am trăit-o la un moment dat. Nu s-a terminat prea plăcut pentru mine, dar am trăit-o (n.r. marea iubire). Am fost înșelat și am și aflat. Am crezut că pot trece peste, dar nu am reușit (n.r. o altă femeie, nu Viviana). Nu e despre acea persoană pe care… O știi și pe cealaltă. Ultima dată când am vorbit despre ea mi-a dat block pe Instagram. În continuare suntem blocați cred, așa că sunt ok cu asta. Are relație, e bine acum, acolo unde e, e mai bine așa.

Nu vorbim de Viviana cu înșelatul. Înainte, cu mult înainte ne-am despărțit, relația noastră era terminată cu câteva luni înainte să plece la Fermă. Nu ea m-a înșelat, sau nu cred. Cea care m-a înșelat, m-a înșelat cu fostul, pe care îl înșelase cu mine. La momentul respectiv, am zis că trecem peste, dar nu am putut, mi-a rămas în cap, nu mai aveam încredere deloc – a spus Radu Ciucă în cadrul podcastului, potrivit cancan.ro.