Elton John și-a amânat turneul final din cauza unor probleme de sănătate:”Trebuie să mă operez urgent”

Cântărețul și compozitorul britanic Elton John (74 de ani) și-a speriat fanii cu cea mai recentă postare făcută în mediul online. Legenda muzicii pop a publicat pe rețelele sale sociale un mesaj oficial prin care anunță că va amâna cu doi ani, în Europa și UK, turneul de adio stabilit în 2021. Artistul face acest lucru dintr-un motiv cât se poate de serios, pentru că s-a accidentat și are mari probleme de sănătate.

“Țin să vă anunț, cu multă tristețe în suflet, că sunt forțat să reprogramez datele din 2021 ale concertului Farewell Yellow Brick Road în Europa și în UK pentru 2023.

La sfârșitul acestei veri am căzut, într-un mod straniu, pe o suprafață tare și am de atunci dureri mari și simt un disconfort în zona șoldurilor. În ciuda tratamentelor locale, durerea continuă să persiste și îmi îngreunează posibilitatea de a mă mișca. Am fost sfătuit să mă operez cât mai curând ca să-mi recapăt sănătatea spatelui și să mă asigur că nu vor fi complicații pe termen lung. Vor urma ședințe intensive de fizioterapie pentru a-mi recăpăta mobilitatea și a scăpa de dureri”, a transmis superstarul fanilor săi.