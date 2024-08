Dragoș Uretyan, din Atletico Textila: „Mihai Bendeac m-a făcut să îmi doresc să mă fac actor” / Exclusiv

Dragoș Uretyan, actorul din Atletico Textila, ce se difuzează pe platforma VOYO, îl interpretează pe Sabin, noul jucător al echipei, cel care este mereu luat peste picior de colegi, dar care totdeauna reușește să demonstreze pe terenul de fotbal. Venit de la țară, se antrenează cel mai mult și muncește pentru a fi cel mai bun.

Tânărul actor, aflat la primul său proiect de acest gen, ne-a dezvăluit cum a fost experiență lui pe platourile de filmare. Dragoș Uretyan a jucat fotbal de la vârsta de 7 ani, până pe la vreo 14, timp în care a avut probleme serioase cu gleznele. A avut 31 de luxații și a fost nevoit chiar să poarte și proteză câteva săptămânii. În următorii ani, a mai făcut 8 luxații și a decis ca fotbalul să rămână o pasiune. Dorința de a deveni actor a încolțit în mintea și inima lui datorită lui Mihai Bendeac. Cum l-a influențat actorul pe Dragoș Uretyan și ce spune despre debutul lui într-un serial de televiziune, aflați din interviul oferit în exclusivitate pentru Unica.ro.

Dragoș Uretyan, actorul din Atletico Textila, a jucat fotbal de la vârsta de 7 ani

Dragoș, Atletico Textila reprezintă debutul tău într-un serial de televiziune. Cum a fost această experiență pentru tine? Te-a surprins vreun aspect din spatele camerelor?

A fost exact cum mă gândeam că o să fie. Din momentul în care am aflat că am luat casting-ul până când am ajuns la prima zi de filmare, nu am realizat 100% că e real. Aveam confirmarea Domicăi Cârciumaru, directoarea de casting, vorbisem cu Ovidiu, producătorul, dar încă nu îmi venea să cred.

De când am început știam că nu prea am voie să greșesc, știam că e o echipa de 100 de oameni, poate chiar mai mult, care stau după mine. Am simțit o presiune mare, foarte mare, dar după maxim 2 săptămâni am văzut că toți oamenii erau super ok, super profesioniști. Toată lumea își făcea treaba bine, daaar, cum e și normal, oricine mai greșește. Faptul că toți încercau să își facă cât mai bine meseria, atât în timpul filmărilor cât și în pauze, acoperea orice greșeală minoră care apărea.

Faptul că s-a bâlbâit cineva fix la final și a trebuit să reluăm secvența de la început, a apărut vârful unui microfon în cadru etc, tot felul de greșeli minore imprevizibile, toate astea nu erau “taxate”, deoarece toți oamenii de acolo au înțeles că toți oamenii de acolo sunt… 2 oameni. Când am înțeles și eu asta, am scăpat de orice presiune și am putut să mă bucur de tot procesul la maxim.

După 39 de luxații, Dragoș Uretyan a decis să păstreze fotbalul ca pe o pasiune

Ce pasiuni ai avut în copilărie? Ai practicat vreun sport?

De când eram mic, mi-a plăcut să mă joc. Nu conta ce, doar să nu stau degeaba. Pe la 7 ani, mi-a răsărit mai tare în cap ideea asta cu fotbalul. Așa că taica-miu, săracu’, nu a avut ce să facă decât să mă înscrie la echipa de juniori a orașului: “Minerul Motru” . Am stat acolo până la vreo 14 ani, dar am avut probleme foarte mari cu gleznele. Mai exact, 31 de luxații la momentul ăla, 39 în prezent, cea cu nr. 31 venind la pachet și cu o proteză pe care a trebuit să o port pentru 3 săptămâni. Am hotărât de comun acord cu părinții mei (cât putea să fie un copil de 14 ani de acord cu faptul că nu o să ajungă să joace fotbal la Arsenal Londra) că e mai bine să păstram fotbalul ca pe o pasiune.

Dragoș Uretyan, din Atletico Textila: „Mihai Bendeac m-a făcut să îmi doresc să mă fac actor”

Ce actori te inspiră? Cu ce actor din România îți dorești foarte mult să lucrezi în viitor?

Eu nu am avut norocul să prind Generația de Aur a țării (nici cea de fotbaliști, nici cea de actori). Dar având acces la internet am văzut câteva filme si momente de comedie cu Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu, Stela Popescu, și cu mulți alții. Si deși nu le pot nega calitățile și talent ( nu cred ca e cineva care poate), nu pot spune ca datorită lor am vrut să devin actor. Deși mulți oameni îl critică și îl fac măscărici, actor de cioace, sau în orice alt fel, pe mine Mihai Bendeac m-a făcut să îmi doresc să mă fac actor. Bineînțeles începând cu “În puii mei”, dar și cu spectacolele “Bani din cer” și “Nunta lui Krecinski” pe care le-am văzut în clasa 12-a când deja trebuia să iau o decizie privind viitorul meu.

Nu am mai fost la teatru niciodată până atunci. După ce am ieșit din sala Radu Beligan a teatrului de comedie, am rămas 2-3 minute singur în fața teatrului și mi-am zis în cap “Dacă eu pot să fac măcar un om în fiecare spectacol pe care îl voi avea, să se simtă cum m-am simțit eu azi, merită să fac asta cu toate riscurile și cu toate discursurile care or să apară de la ai mei despre cum o să mor de foame”.

Ce spune Dragoș Uretyan despre rolul său, Sabin, din serial?

Cum l-ai descrie pe personajul tău? Ce rol are el în cadrul echipei?

La prima vedere, Sabin nu pare mare lucru. Băiatul venit de la țară care e luat la mișto de cei de la oraș. Da, este și asta, dar pentru mine, Sabin este puțin mai mult. Este exemplul perfect al felului în care oamenii fac orice pentru a aparține unui grup. Inocența și bucuria pe care o are că ajunge la o echipă de liga 2, devotamentul său pentru a ajunge un mare fotbalist și toate “caterincile de vestiar” pe care le suportă, doar ca să nu creeze probleme și ca să își poată continua parcursul în cariera de fotbalist, pentru mine sunt un exemplu perfect de stil de viață. Asta am învățat eu, Uretyan, de la Sabin. Dacă ai un traseu, urmărește-l, indiferent de câți Dani Roman sau Mihai Ionescu întâlnești pe parcurs.

„Face orice pentru binele echipei și nu pentru reușitele sale individuale”

Rolul său în echipă… e complicat de zis. Este clar cel mai talent și cel mai muncitor. Este cel care marchează două goluri la debut, unul din lovitură liberă. Dar nu cred că acesta este cel mai important rol al său. E vorba de cum încearcă să îi ajute pe toți, despre cum vede echipa ca pe un colectiv unit și nu ca pe un grup de oameni care joacă fotbal după cum au chef. Dar cel mai important lucru pe care îl face Sabin este că face orice pentru binele echipei și nu pentru reușitele sale individuale.

După experiența Atletico Textila, ce alte proiecte ți-ar plăcea să încerci?

Nu știu ce alte proiecte aș vrea să încerc pentru că nu știu ce alte proiecte o să apară. Ce știu sigur e că cel mai mult pe lumea asta îmi place să fac oamenii să se simtă bine. Îmi doresc foarte mult să joc într-un sitcom de când eram mic. Dar mi-ar plăcea enorm să încerc și ceva diferit. Ceva care să mă scoată din zona de confort. Poate un personaj negativ, poate să încerc să joc un personaj cu o afecțiune (fizică sau psihică). Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le încerc, dar cred că e cineva care le așează pe toate.

În același timp e important să îmi văd și de facultate și să nu o neglijez. Nu vreau să pierd legătura cu teatrul. Îmi place mult filmul, îmi place industria, îmi place tot, dar nu vreau să aleg între teatru și film.

