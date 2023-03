Ana Morodan a fost plasată sub control judiciar după ce a fost prinsă beată și sub influența substanțelor interzise la volan. Vedeta, care a fost oprită de două ori de Poliție în aceeași zi, are propria versiune pentru filmul în care a devenit personaj principal.

Contesa digitală, care a și petrecut 24 de ore în arestul Poliției, a fost plasată în control judiciar pentru 60 de zile. Blonda a făcut și primele declarații.

Ana Morodan: „Am o reţetă de la medic, care conţine benzotamină”

Pentru starea în care se afla, Morodan dă vina pe pastilele pentru insomnie. Neagă că ar fi consumat substanțe interzise, dar acceptă că a condus cu carnetul suspendat.

„Într-adevăr, am făcut o greşeală şi am condus fără carnet. Eu nu am consumat şi nu folosesc niciodată droguri. Am o reţetă de la medic, care conţine benzotamină”, a spus Ana Morodan.

Ana Morodan, două ciocniri cu Poliția

Influencerița a fost oprită în trafic de două ori. În prima fază, a fost trasă pe dreapta de Poliție în jurul orei 16:00, dar a refuzat să i se recolteze probe, așa că i s-a deschis dosar penal.

Și ca și cum toate astea nu ar fi fost de ajuns, a repetat experiența. A urcat din nou la volan și a fost din nou oprită seara. Atunci a acceptat testul. După verificări, s-a descoperit că avea o concentrație de 0,40 g/l alcool pur în sânge și că luase substanțe interzise.

Conform oficialilor, „Contesa digitală” a vrut să scape de agenți și a intrat în două mașini. Ba mai mult, vedeta a avut mai multe „întâlniri” cu polițiștii în aceeași zi. „La data de 28 Martie a.c., polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza sectorului 1, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul la volanul căruia se afla o femeie.

Morodan a refuzat să fie testată

După ce i-au stabilit identitatea, polițiștii i-au solicitat să fie testată atât pentru stabilirea prezenței alcoolului în aerul expirat cât și pentru stabilirea preliminară a prezenței în organism a substanțelor psihoactive cu aparatura din dotarea Brigăzii Rutiere, însă a refuzat.

În acest context, polițiștii au procedat la conducerea persoanei în cauză la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice, unde și de această dată a refuzat”, precizează oficialii.

Acum, Morodan are dosar penal pentru „Refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută și pedepsită de art. 337 din Codul Penal.

A condus după ce i-a fost reținut permisul

Ana Morodan, oprită din nou de Poliție „Totodată, în aceeași zi, în jurul orei 22:20, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în timp ce desfășurau activități de control în trafic pe o stradă din sectorul 1, au oprit un autovehicul condus de o femeie. După stabilirea identității, au efectuat verificări cu privire la situația juridică a dreptului de a conduce, iar cu această ocazie au constatat că femeia avea permisul reținut”.

De asemenea, consumase și substanțe psihoactive, dar și băuse, conform Brigăzii de Poliție a Capitalei.

Ana Morodan a participat la show-uri precum „Asia Express” și „Masked Singer”. De asemenea, acum are un reality show la Antena Stars în care e observată în viața de zi cu zi.

