De ce nu ar participa Delia niciodată la Asia Express: „Aș intra în pământ de rușine!”

Delia Matache a făcut recent câteva declarații neașteptate cu privire la show-ul Asia Express. Este cunoscut faptul că Delia este o mare împătimită a călătoriilor exotice și aventuroase în jurul lumii, dar cu toate acestea a spus, în podcast-ul lui Codin Maticiuc, că nu s-ar duce nici în ruptul capului la Asia Express. Artistei i se pare că în competiția respectivă se petrec lucruri bizarre, pe care nu-și dorește să le experimenteze. Delia spune că s-a uitat de câteva ori la emisiune și au oripilat-o anumite ediții. Mai mult, cântăreața susține că s-ar simți rușinată să fie în locul celor care participă la emisiune.

Artista a mai precizat că dacă s-ar împlâmpla vreodată să participe la emisiune ar face-o doar cu soțul ei, Răzvan Munteanu, și ar refuza să se dezbrace, în cazul în care ar fi nevoită să o facă.

Eu nu vrea să mă dezbrac! Nu-mi place să mă despoi pe acolo! Și, oricum, nu aș merge decât cu Răzvan, cu nimeni altcineva și el nu vrea! Cu gândacii nu am o problemă că eu mănânc gândaci, viermișori.

În schimb, mi-ar fi foarte frică în Africa de câini. Am o frică mare de câini, după ce m-au mușcat doi! Unul lup, atunci când eram mică, am fost la o prietenă și m-a mușcat de mână direct! Apoi un câine în Berceni. Am vrut să fac pe viteaza, că trec pe lângă el fără frică, și m-a luat de gleznă! Am făcut injecții în burtă atunci! – a adăugat Delia.