De ce a fost certat Brad Pitt de Alcoolicii Anonimi, după ce a participat la întâlnirile grupului: „Am dus lucrurile cât de departe am putut”

Brad Pitt, unul dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood, și-a câștigat faima prin roluri iconice și carisma inconfundabilă. Însă, dincolo de strălucirea reflectoarelor, Brad Pitt a avut de înfruntat demoni personali care l-au pus la grea încercare. După un divorț răsunător de actrița Angelina Jolie, actorul a ales să își transforme viața și să își înceapă călătoria spre sobrietate. Cu toate acestea, deschiderea sa față de experiența cu Alcoolicii Anonimi (AA) a atras critici neașteptate, punând în lumină dilemele cu care se confruntă multe vedete în drumul lor spre recuperare.

Brad Pitt a recunoscut că dependenţa de alcool a dus la divorţul de Angelina Jolie

În 2016, anunțul divorțului dintre Brad Pitt și Angelina Jolie a zguduit întreaga lume. Cuplul, supranumit „Brangelina”, a fost unul dintre cele mai mediatizate și admirate perechi din industrie. După zece ani de relație și doi ani de căsnicie, Jolie a depus cererea de divorț, invocând diferențe ireconciliabile. Cei doi au împreună șase copii și, în mod inevitabil, despărțirea lor a fost însoțită de zvonuri și speculații, multe dintre ele sugerând că Pitt ar fi avut probleme cu alcoolul.

În urma acestei crize personale, Brad Pitt a decis să facă schimbări semnificative în viața sa. A recunoscut că abuzul de alcool a jucat un rol în destrămarea căsniciei sale și a ales să renunțe la băutură.

Într-un interviu pentru The New York Times, actorul de la Hollywood a dezvăluit că a ajuns într-un punct în care a simțit că nu mai putea continua în același fel.

„Am dus lucrurile cât de departe am putut, așa că mi-am luat dreptul de a bea”, a declarat Brad Pitt, în cadrul interviului pentru The New York Times.

Brad Pitt a apelat la Alcoolicii Anonimi din cauza dependenţei sale de alcool

Pentru a-și susține decizia de a renunța la alcool, Brad Pitt a participat la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi timp de un an și jumătate. Aceasta a fost o perioadă de introspecție profundă și de reconstrucție personală, în care Brad Pitt a descoperit puterea comunității și a vulnerabilității.

Într-un interviu pentru GQ, el a mărturisit că a fost impresionat de deschiderea și sinceritatea celorlalți membri ai grupului.

„Erau toți acești bărbați care stăteau în jur, fiind deschiși și sinceri într-un mod pe care nu l-am mai auzit niciodată”, a spus actorul.

Pentru Brad Pitt, întâlnirile cu Alcoolicii Anonimi au fost un loc sigur, unde a putut să se dezvăluie fără teama de judecată. Această experiență a fost cu atât mai valoroasă, cu cât a venit într-o perioadă în care viața sa personală era sub lupa presei. Într-o lume în care confidențialitatea este greu de păstrat, mai ales pentru o vedetă de talia lui Brad Pitt, faptul că și-a găsit un refugiu în cadrul acestor întâlniri a fost esențial pentru procesul său de vindecare.

De ce a fost Brad Pitt muştruluit de Alcoolicii Anonimi

Cu toate acestea, deschiderea lui Brad Pitt față de experiența cu Alcoolicii Anonimi nu a fost lipsită de controverse. Într-o discuție cu George Clooney pentru GQ, Brad Pitt a dezvăluit că a fost mustrat de Alcoolicii Anonimi pentru faptul că a vorbit despre implicarea sa în grup.

„Știi că m-au mustrat pentru asta? Alcoolicii Anonimi a făcut-o”, a spus Brad Pitt, pentru sursa menţionată anterior, referindu-se la faptul că a fost criticat pentru încălcarea anonimatului grupului.

George Clooney, surprins, l-a întrebat: „Serios? Ai primit o mustrare pentru asta?”.

Brad Pitt a reflectat asupra acestei experiențe, menționând că nu a dezvăluit identitatea nimănui și că „toată lumea știe că exiști. Care e problema?”.

În ciuda mustrării primite, Brad Pitt a continuat să vorbească despre sobrietatea sa într-un mod sincer și deschis. El a explicat că a fost eliberator să dezvăluie „părțile urâte” ale lui unui grup de străini, având încredere că aceștia nu vor vorbi cu presa despre prezența sa la întâlniri. Într-un fel, această deschidere l-a ajutat să se elibereze de povara secretelor și să se reconstruiască pe sine pe baze mai solide.

Sursa foto: profimediaimages.ro

