Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu și Nicolai Tand, printre concurenții „Dancing on Ice: Vis în doi”

Show-ul „Dancing on Ice: Vis în doi” pregătit de Antena 1 se anunță a fi unul cu adevărat spectaculos, urmând să participe cele mai îndrăgite vedete de la noi.

Antena 1 pregătește pentru această primăvară show-ul fenomen „Dancing on Ice: Vis în doi”, un show grandios în care vedetele vor concura pe gheață, în ritm de dans, alături de patinatori profesioniști.

Nouă celebrități au acceptat provocarea „Dancing on Ice: Vis în doi” și vor patina în direct în fiecare săptămână cu partenerii lor profesioniști, încercând să impresioneze atât juriul, cât și telespectatorii. Ringul de dans al emisiunii va găzdui perechi hotărâte să arate că sunt în stare să muncească până la epuizare pentru a oferi dansuri memorabile pentru vise ce merită a fi împlinite.

Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu sunt vedetele care vor dansa pe gheață la „Dancing on Ice: Vis în doi” și care vor face pereche cu alți nouă patinatori profesioniști pentru un spectacol unic.

Iulia Albu mărturisește că acest proiect este o oportunitate de a-și depăși limitele și propriile frici: „Până acum, cel mai mare dușman al meu a fost propria teamă. Nu îmi este rușine să recunosc. Am fost terifiată de ideea că aș putea suferi o accidentare urâtă sau că aș putea eșua. Dar am descoperit că iubesc gheața și ador să îmi testez limitele. «Dancing on Ice: Vis în doi» nu este doar un proiect colosal de televiziune, este și o oportunitate de a oferi. Este șansa de a lupta alături de partenerul meu pentru a împlini un vis pentru cei ce nu o pot face singuri. Este un proiect care m-a învățat ce înseamnă modestia, prietenia și ce înseamnă să fii parte dintr-o echipă”.

Pentru Sore, acest proiect este un vis împlinit: „Abia așteptam să pot vorbi despre faptul că primăvara aceasta o voi petrece dansând pe gheață. «Dancing on ice: Vis în doi» chiar îmi împlinește un vis, pentru că în copilărie mă vedeam prințesa gheții. Eu sunt o fire foarte competitivă și mă dăruiesc cu tot sufletul atunci când pornesc un proiect. Misiunea mea va fi să îndeplinesc un vis, iar pentru asta promit să învăț să fac prize spectaculoase, piruiete și să valsez elegant. Totul pe patine”.

Ruby, celebra cântăreață, este de părere că „Dancing on Ice: Vis în doi” este cea mai mare provocare a vieții sale: „Am mai trecut prin provocări foarte mari, însă asta este una care ne pune tot fizicul la încercare în moduri nebănuite. Mușchii mei sunt în șoc, habar nu au ce se întâmplă! Mă simt ca într-un film de acțiune în care nu credeam niciodată că o să joc, iar acțiunea asta se petrece pe gheață și va avea ca scop îndeplinirea unui vis foarte frumos. Trebuie să mă transform într-o patinatoare excelentă peste noapte, nu este deloc ușor, dar îmi pun toate speranțele că voi reuși”.

Carmen Grebenișan a acceptat și ea provocarea spectacolului pe gheață și a descoperit că patinajul este ca mersul și trebuie învățat de la zero: „M-am simțit din nou copil. Cea mai mare satisfacție este atunci când începi să observi îmbunătățirile și progresul care se întâmplă în fiecare zi. Dacing on Ice: Vis în doi vine ca o provocare pentru mine, oferindu-mi o oportunitate de a învăța un sport pe care nu l-am mai făcut niciodată. Este o aventură totală în care m-am băgat știind că nu știu nimic! Tot ce cunosc este că îmi place să încerc lucruri noi și am găsit momentul potrivit!”.

Pentru Oase, „Dancing on Ice: Vis în doi” reprezintă un proiect important, greu, dar în același timp și foarte distractiv: „Pe scurt, acest proiect poate fi rezumat în 3 cuvinte: multă durere, muncă și distracție. Nu m-aș fi așteptat ca patinajul să fie atât de greu, dar la sfârșitul zile,i când simți că îți ies mișcările, ai un sentiment de fericire inegalabil. La primul antrenament mai mult am căzut decât am patinat, m-am speriat puțin. Cu ajutorul antrenorilor am început să înțeleg mai multe. Pentru mine nu este greu din punct de vedere mental, ci fizic. Mai ales că încerc mereu să mă autodepășesc prin fel de fel de piruiete și sărituri. De multe ori nu ies, dar când ies este extraordinar”.

Cosmin Natanticu a acceptat și el provocarea „Dancing on Ice: Vis în doi”. Actorul mărturisește că nu a mai patinat niciodată, dar este foarte entuziasmat să îndeplinească visul partenerei sale: „Este o provocare uriașă, atât pentru mine cât și pentru toți cei implicați în acest proiect. Pentru mine cu atât mai mult, căci este prima dată când îmi pun patinele în picioare și mai și particip la o emisiune de acest gen. Patinajul este un sport complex, solicitant, extrem de greu, dar incredibil de frumos. Cel mai dificil moment până acum a fost prima zi de antrenament, când am intrat pe gheață. Nu am crezut că o pot duce până la capăt”.

Obișnuit cu scena, Jean Gavril va intra pe gheață cu mult entuziasm și determinare: „Nu prea mi-am pus bariere până acum în viața asta și nici nu am de gând să o fac. Îmi place să simt că trăiesc, fie că sunt pe scenă, în fața mulțimii, sau pe motocicletă cu vântul în cască. Adrenalina trebuie să pompeze! Acum mă aflu pe o surprafață rece, strălucitoare și tare, care îmi face corpul să mă doară atunci când cad, să prind viteză mare când alerg și să mă facă să uit că există ceva în jurul meu când ne pregătim să facem un salt. Da, este vorba de gheață, de patinaj, ceva extraordinar ce nu am mai simțit vreodată! Întotdeauna mi-au plăcut provocările și știu că nu va fi ușor, dar sunt aici să mă depășesc pe mine. Eu sunt inamicul și abia aștept să dau totul pe gheață”.

Îndrăgitul chef Nicolai Tand face un salt de la gastronomie la spectacolul pe gheață, mărturisind că se bucură foarte mult să facă parte dintr-un asemenea proiect: „«Dancing on ice: Vis în doi» e un pariu pe care îl fac cu mine și cel mai bun antrenament de care aș fi putut avea parte vreodată! Când vezi câte resurse sunt angrenate, câți oameni sunt implicați, câte eforturi se fac pentru a aduce în fața voastră un spectacol fără cusur…e copleșitor! Copleșitor a fost și momentul în care am călcat pe gheață. Am descoperit mușchi pe care nu știam că îi am și mi-am dat seama că abia la 40 și ceva de ani am înțeles ce înseamnă febra musculară. Dar, îi foarte fain și eu mă bucur ca un copil de fiecare zi pe patine și de fiecare lucru nou pe care îl învăț”, a mărturisit acesta.

Deși sportul face parte din viața sa, Cătălin Cazacu recunoaște că patinajul este cea mai mare provocare ivită până în acest moment: „Această emisiune reprezintă cu adevărat o provocare și depășirea limitelor pe care credeam că le am, nemaiavând niciun contact cu patinajul și nici cu dansul. Nu am făcut dansuri niciodată, nu s-au intersectat niciodată cu meseria mea, deci cred că sunt cel mai departe dintre toți de acest domeniu. Fiecare antrenament este dificil în felul lui, însă primele au fost cele mai grele. În prima zi am căzut de aproximativ 23 de ori, dar…cine numără? Când crezi că stăpânești mai bine arta patinajului atunci tragi cea mai mare trântă”.

Foto – Antena 1