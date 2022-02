Dana Rogoz, declarație de dragoste pentru soțul ei, Radu Dragomir, de ziua lui de naștere

Dana Rogoz i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă soțul ei, Radu Dragomir, care și-a sărbătorit ziua de naștere ieri, 17 februarie. Cei doi, împreună cu copiii lor, Vlad și Lia, se află în izolare la domiciliu.

Dana Rogoz i-a transmis în mod public soțului ei, Radu Dragomir, o declarație de dragoste cu ocazia zilei lui de naștere, care a fost pe 17 februarie. Regizorul a împlinit 55 de ani și a sărbătorit acasă, în izolare, împreună cu actrița și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia, care au ieșit pozitiv la testul COVID-19.

Ok, știu că nu îți plac petrecerile cu mulți invitați. Dar anul ăsta oricum n-ai avut de ales și ne-ai avut doar pe noi 3 alături. Te iubim tare mult, să știi! Să fii fericit, Radu, să te bucuri de toate etapele prin care trec copiii tăi, să îți iasă planurile cu căsuța de la Viscri, să îți găsești timp pentru ieșirile tale cu băieții la biliard, să te simți inspirat și să te apuci curând de filmări.

Alături de mesajul plin de iubire, actrița a publicat și o serie de fotografii de la aniversarea petrecută în carantină la domiciliu. În imagini, toți patru sunt îmbrăcați în geci de piele. De ziua soțului ei, Dana a comandat un tort și lumânări.

În urmă cu o zi, Dana Rogoz anunța pe rețelele de socializare că atât ea, cât și cei doi copii, Vlad și Lia, au COVID-19. Radu Dragomir a primit un rezultat negativ la testul PCR.

Salutări din izolare! Aseară târziu ne-au ajuns rezultatele testelor PCR. Lia, Vlad și cu mine suntem pozitivi, Radu e (încă) negativ. Pare că de data asta nu am mai scăpat. Lia e singura cu simptome clare de covid.

Vlad nu are nimic momentan. Eu, sincer, de marți seara de când Lia a început să aibă febră mare, am intrat în modul alertă și nu am mai fost foarte atentă la cum mă simt. Simt o amețeală, o oboseală și cam atât, a scris aceasta.