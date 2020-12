Cum va sărbători Gabriela Cristea sărbătorile de iarnă

Mai sunt câteva zile până la Crăciun, iar vedetele din showbiz-ul românesc sunt hotărâte să-l petreacă în mod tradițional, chair dacă situația creată de pandemia de coronavirus este dificilă și stresantă pentru toată lumea.

Gabriela Cristea a postat recent pe rețelele de socializare un mesaj prin care își anunță fanii și urmăritorii ce va face anul acesta de sărbători.

„Anul 2020 a fost altfel. Da, totul a fost cu susul în jos, valorile s-au schimbat, valenţele sunt altele… important e să nu ne abandonăm principiile şi să ne păstram valoarea şi valorile. Eu nu am să renunţ la colinde, nici dacă trebuie să le fredonez în gând. Am să deschid cadouri cu fetele mele şi cu Tavi pe 25 decembrie, chiar dacă am să împachetez mere şi covrigi”, a povestit vedeta în postarea sa, pe Instagram.

Citește gratuit ediția de ianuarie a revistei Unica. O găsești AICI

Vedeta nu va renunța la preparatele tradiționale de Crăciun, chiar dacă există riscul să se îngrașe câteva kilograme.

„Sunt sigură că vom mânca sarmale şi cozonac, chiar dacă vom pune 1-2 kg pe şolduri. Cu certitudine ne vom ţine de mână în noaptea de Anul Nou şi ne vom pune o dorinţă pentru 2021, chiar dacă nu vom ciocni o cupă cu şampanie. Sunt sigură că vom trăi vremuri mai bune dar nu mă plâng nici acum, important e să fim sănătoşi şi să ne avem unii pe alţii. Eu sunt recunoscatoare pentru tot”, a încheiat Gabriela Cristea.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro