La cei 53 de ani ai săi, Simona Florescu se poate lăuda cu o siluetă impecabilă, suplă și tonifiată. Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, solista a vorbit despre cum se menține în formă.

Cum se menține Simona Florescu în formă la 53 de ani. „M-am obișnuit așa”

„Am foarte mare grijă la alimentație. Dintotdeauna. M-am obișnuit așa. Eu nu cred că este bine să mănânci grăsimi. Grăsimile acelea, la un moment dat, se așază pe artere. Mănânc lactate, dar rar, să-mi fac pofta. Mănânc și cărniță, dar depinde de cărniță. De pui nu mănânc, pentru că este plină de hormoni. Pește mănânc, îmi place, dar nu mereu. În rest, foarte multe legume și fructe. Mere mănânc în disperare. Beau și cafea, nu pot fără cafeluță. Sport nu fac, dar merg foarte mult pe jos și dansez. În ultima vreme nu prea, n-am avut așa stare să dansez, dar faptul că sunt ocupată toată ziua, că-mi caut melodii, că le repet, că sunt focusată pe muncă, mă face să uit de mâncare”, a declarat artista.

„Mă simt mai bine acum decât la 20 de ani. Nu e niciun truc în ceea ce privește dieta mea. Am grijă ce mănânc. Dimineața beau foarte multă apă. Mănânc cât se poate de sănătos, salate, fructe, carne foarte rar. De ani de zile nu am mai mâncat cartofi prăjiți, mici sau sarmale”, mai declara Simona Florescu în septembrie 2020, pentru Pro Sport. „Nu mănânc dimineața. Îmi fac un fresh cu grapefruit și lămâie. Prânzul nu există. Pe la orele 15:00 – 16:00, dacă simt nevoia să mănânc, consum fructe sau două ouă fierte. Eu nu pot să cânt dacă am burta plină. Seara, după ce închei programul artistic, în jur de ora 23:00, iau cina. Dar e foarte important ce mănânci seara. Eu aleg pește, legume, orez fiert, o salată cu rucola”, a mai explicat artista.

Între anii 1986 și 2008, cântăreața a fost căsătorită cu actorul Ion Dichiseanu, care s-a stins din viață pe 20 mai 2021, la vârsta de 87 de ani. Fostul cuplu are împreună o fiică, Ioana. Tot în emisiunea „Vorbește Lumea”, Simona a povestit cum au decurs primele sărbători fără actor.

„Sărbători triste. Eu l-am pierdut și pe tata, pe 3 noiembrie 2021 i-am făcut parastasul de un an. Am fost în familie, așa am petrecut. Acasă la Ioana și la Adi, au fost și socrii Ioanei, părinții lui Adi, și cele două fete, Amira și Anastasia. Am stat la masă, am povestit, am mâncat, am făcut cârnați, pentru că în fiecare an Dichi voia să-i fac cârnați. Așa că am făcut cu fetele, ca să fie pentru el. Iar de Revelion ei au rămas acasă, au petrecut împreună. Eu am plecat, am cântat, am muncit, la Vălenii de Munte”, a declarat artista.

„Nu suntem pregătiți niciodată și nu putem să acceptăm că ne-am despărțit de persoanele dragi. (…) Sunt cazuri în care oamenii pleacă prea devreme. Mama lui Dichi a murit la 42 de ani, a avut cancer. Tatăl lui a murit la un an și ceva, doi după ce a murit mama. La 17 ani, Dichi și-a pierdut părinții”, a continuat.

Întrebată cum se descurcă Ioana, Simona a mai declarat: „Foarte greu. Are momente în care are atacuri de panică, foarte greu se obișnuiește. Câteodată mă uit la poze și plâng, și-mi face bine că plâng. Asta simte ea. Ideea este că trebuie, odată și-odată, să depășească momentul. Îi e din ce în ce mai dor de el, pentru că nu-i mai aude glasul”.

Foto: Facebook