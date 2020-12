Codin Maticiuc (39 de ani) a început pe 1 septembrie lucrările de renovare ale etajului 7 din Spitalul Fundeni, etaj unde se află secția de Oncologie Pediatrică. Renovarea de la Fundeni i-a fost promisă unei fetițe internate în camera 702, în decembrie 2016.

Împărțind cadouri în saloanele spitalului, Codin Maticiuc a întâlnit-o pe Lăcrămioara. Micuța suferea de cancer în stadiu terminal. „Astăzi, Lăcrămioara s-a stins și eu te rog, Doamne, s-o primești frumos. Cum știi tu mai bine. Și te mai rog, până ajunge sus, la Tine, să aibă păr lung. Știu că-și dorea rău.”

Lucrările de renovare sunt, de fapt, jumătate de etaj, și costă în jur de 200.000 de euro. Asta înseamnă, în primul rând, baie în fiecare salon, nu una mixtă, la capătul holului.

„Să nu umble copiii cu perfuzia după ei până la baie”, explica în urmă cu ceva timp Codin, pentru Libertatea. „După 7, oricum, sper să mă apuc și de alte etaje”, a adăugat.

Cum s-a schimbat viața lui Codin Maticiuc de când a devenit tată?

Invitat în platoul emisiunii Vorbește Lumea pentru a vorbi despre inițiativa sa, Codin a dezvăluit și cum s-a schimbat viața lui de când a devenit tată.

Întrebat de Adela Popescu dacă a devenit mai empatic, Codin a răspuns: „Nu, nu pot să zic. Sunt mai empatic față de părinții celor bolnavi. Acum mă gândesc: «Doamne, părinții aceia. Ce lovitură». Acum am descoperit acest unghi pe care nu-l vedeam.

Tot timpul era [în prim-plan] omul care era în suferință. Nu-mi imaginam durerea lor [a părinților] cât poate fi de mare sau că e mai mare. Dacă se lovește fetița la un picior, cât poate să fie durerea ei, a mea sigur e mai mare”.

Fiica lui Codin a venit pe lume în data de 4 aprilie 2019. „Acum a avut prima experiență cu Moș Nicolae. Anul trecut era prea mică. Are 1 an și 8 luni acum.

A mea a învățat-o că vine Moș Nicolae și și-a curățat ghetuțele. Trebuie să-ți arăt. A țipat dimineața când a ajuns la ghetuțe. (…) Mi s-a părut ceva extraordinar”, a completat.

Fiica lui Codin poartă numele mamei lui. „Ți-ai dat seama deja ca numele tău, Smaranda, este numele bunicii tale.

Acum că poți să citești rândurile astea, sigur ai înțeles și de ce îmi doresc atât de mult s-o moștenești încât am forțat un pic ursitoarele în direcția corectă”, scria Codin în ziua în care fiica lui a împlinit un an.

