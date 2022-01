Prima apariție TV a Biancăi Drăgușanu (39 de ani) a fost la vârsta de doar 16 ani și jumătate, în cadrul emisiunii „Din Dragoste”, găzduite de Mircea Radu (53 de ani). Atunci, modelul, care are 1,78 m înălțime, avea „15 kilograme în plus” față de greutatea din prezent, 56 de kg. În prezent, Bianca acordă o atenție deosebită alimentației și activității fizice.

Cum obții o talie de viespe ca a Biancăi Drăgușanu

„Merg la sală o zi da, una nu, și lucrez în medie o oră și jumătate. Am mereu antrenor personal, pentru că orice persoană încearcă să trișeze exercițiile. Am o fată care stă mereu lângă mine și care îmi spune cum să-mi lucrez tot corpul. Evident, pun accent pe fesier și pe abdomen”, spunea modelul în trecut.

Bianca iubește antrenamentele fizice intense, în prezent practicând boxul. În mediul online, antrenorul Biancăi a publicat un videoclip în care modelul este surprins făcând exerciții pentru abdomen.

Boxul este un sport de contact care solicită întreaga clasă de grupe musculare și care crește nivelul de rezistență. Boxul mai susține buna funcționare a sistemului cardiovascular, obținerea unei coordonări foarte bune, deprinderea unor tehnici de autoapărare și este o metodă ideală pentru eliberarea energiei negative și nu numai, promovând o stare de calm și relaxare la încheierea antrenamentului.

Talia Biancăi nu este doar rezultatul antrenamentelor, ci și al unei diete echilibrate, al procedurilor corporale, precum și al artificiilor estetice la care modelul a apelat de-a lungul anilor. Bianca Drăgușanu și-a modelat nasul, subțiat gleznele, mărit buzele și pus implanturi fesiere. Totodată, modelul are fațete dentare și a apelat la un lifting facial pentru a obține un aspect întinerit și pentru a-și accentua linia mandibulei. Cel mai recent, Bianca a suferit o operație de cantopexie.

„Mănânc aproape tot ce îmi doresc. Din fericire, îmi place mâncarea sănătoasă: există posibilitatea să ies la restaurant și cineva să comande cartofi prăjiți cu brânză și nu mă abțin. Dar nu fac asta foarte des. Mănânc dulciuri zilnic, sunt fan pavlova (tort de bezea), pentru că prietena mea cea mai bună face această delicatesă. Mi-o face cu foarte puțin zahăr. Sunt fan înrăit, nu pot trăi fără această prăjitură. Mănânc în fiecare zi pește, fără pâine, iar, dacă simt nevoia de carbohidrați, mănânc paste cu fructe de mare”, mai explica Bianca Drăgușanu în trecut.

Între 17 și 20 de ani, Bianca susține că ar fi avut „în jur de 90 de kilograme”. „Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul și eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simțeam confortabil. În 6 luni am dat jos peste 30 de kilograme. Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ținut o dietă pe care am inventat-o singură”, spunea modelul în anul 2014.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu prezentatorul TV Victor Slav, alături de care are o fiică, Sofia Natalia (5 ani), și cu fostul om de afaceri Alex Bodi.

Foto: Instagram