Cum arată copiii membrilor trupei RBD. Formația se reunește în 2023 pentru un turneu de adio / Foto

Toată lumea îi știe pe cei șase membri ai trupei RBD care, în anii 2000 rupeau topurile muzicale. Anahi, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chavez, Christopher Uckermann și Alfonso Herrera și-au găsit, între timp, propriul drum în viață și s-au așezat la casele lor.

Nu au cunoscut succesul în viața profesională, dar o parte din cei șase componenți ai RBD și-au întemeiat familii și au și copii.

Cum arată copiii membrilor trupei RBD

Alfonso Herrera, Anahi și Dulce Maria sunt deja părinți, în timp ce Maite Perroni a anunțat și ea că este însărcinată. Pe de altă parte, Christopher Uckermann și Christian Chavez încă nu au în plan să își mărească familiile.

Cei șase membri ai trupei RBD au rămas buni prieteni, deși formația s-a destrămat în anul 2008. Aceștia postează deseori fotografii împreună, arătându-le fanilor că prietenia lor este foarte importantă pentru ei.

De curând, Anahi a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare cu Dulce Maria și Maite și o parte din copiii lor.

Alfonso Herrera are doi copii

Alfonso ”Poncho” Herrera a fost primul membru al trupei care a devenit părinte. Actorul este însurat cu jurnalista Diana Vasquez din 2016. Cei doi și-au întâmpinat primul copil, Daniel, în anul 2017, iar patru ani mai târziu a venit pe lume și Nicolas.

În trecut, Alfonso, acum în vârstă de 39 de ani, a mai avut relații cu Dulce Maria și cu jucătoarea de volei Perla Galvez.

Anahi este mama a doi băieți

Anahi, pe numele ei complet Anahí Giovanna Puente Portilla, s-a căsătorit în 2015 cu Manuel Velasco. Cei doi au împreună doi băieți, Manuel, în vârstă de 6 ani și Emiliano, de 2 ani.

Dulce Maria are o fetiță

Dulce Maria este o altă membră a trupei RBD care a devenit părinte. Actrița în vârstă de 37 de ani s-a căsătorit în 2019 cu Paco Alvarez, iar în 2020 au devenit părinții unei fetițe, Maria Paula.

Maite Perroni este însărcinată

Anul trecut, Maite Perroni (39 ani) s-a căsătorit cu producătorul de televiziune Andres Tovar, într-o ceremonia la care au participat și o parte din foștii membri ai formației RBD. Actrița este însărcinată în șase luni și urmează să devină mamă pentru prima dată.

Christian și Christopher, „libertinii” trupei

În timp ce foștii lor colegi au ales să se așeze la casele lor, Christian Chavez și Christopher Uckermann au alte planuri.

Christian Chavez

Christian Chavez are 39 de ani și a fost căsătorit între 2005 și 2009 cu BJ Murphy. Actorul, care a recunoscut la vârsta de 17 ani că este homosexual, a afirmat că intenționează să facă sau să adopte copii, întrucât îi place să fie liber și independent. Actorul a mărturisit că nu se vede îngrijind un copil.

Christopher Uckermann

Christopher Uckermann este cel de al doilea membru al RBD care nu are copii. Acesta a avut o relație cu Natalia Tellez în 2014 și 2017, relația lor destrămându-se din cauza infidelității.

În 2020, actorul și-a confirmat relația cu modelul Muriel Hernandez. De curând, în presa de peste Ocean s-a zvonit că Uckermann ar urma să devină tată, însă actorul nu a confirmat informația.

RBD se reunește în 2023

RBD a anunțat că se reunește în 2023 pentru un turneu de adio. Faimoasa trupă va susține 26 de concerte pe cele mai mari stadioane din Brazilia, Mexic și Statele Unite.

Zilele acestea, Dulce Maria a postat o fotografie realizată în studio, împreună cu Christian Chavez și Christopher Uckermann.

„De data aceasta, intenția noastră este să ne bucurăm din plin de tot, să împărtășim și să le mulțumim tuturor și să avem un fel de încheiere pe care nu cred că am avut-o data trecută. Am avut un turneu de adio atunci, dar nu am simțit că am spus cu adevărat la revedere”, a declarat Maite Perroni într-un interviu pentru Billboard.

Doar că, de data aceasta, pe scenă nu va urca și Alfonso Herrera, care are alte planuri.

Așadar, RBD va urca pe scenă sub următoarea formulă: Anahi, Dulce Maria, Christian Chavez, Christopher Uckermann și Matei Perroni. Totuși, participarea lui Maite nu este sigură, întrucât artista urmează să nască.

