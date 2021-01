La sfârșitul anului trecut, Oana Roman (45 de ani) a confirmat că ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au despărțit. Oana și Marius au împreună o fiică, Isabela, în vârstă de 6 ani.

Cum a reacționat fiica Oanei Roman după separarea părinților ei?

„O să mint dacă o să spun că a fost simplu. Sunt un om matur, trecut prin multe, am cumva puterea mentală să pot trece peste niște lucruri. Pentru Isa, însă, a fost mai greu.

Ea merge la Marius ori câte ori își dorește, pentru că așa cum știți cu toții, Marius este un tată exemplar pentru Isa, a fost mereu și cu siguranță va fi în continuare.

Pentru ea, bineînțeles, a fost primul Crăciun în care nu a fost cu el, primul Revelion când la 12 noaptea am ciocnit doar noi două”, a declarat Oana Roman la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Isa e mare, face 7 ani. Ea a înțeles foarte bine. Oricum este mult mai matură decât un copil de vârsta ei în gândire și am discutat fiecare cu ea. A înțeles. I-am spus că poate o să fim mai prieteni și mai bine și mai fără tensiuni.

Eu asta îmi doresc. Oricât de echilibrată este ea, evident că nu îi este simplu și are momente când vrea să fie cu noi amândoi și este normal. Noi am crescut-o singuri, nu am avut bone. A crescut doar cu noi doi, în permanență”, a mai adăugat.

Potrivit Click!, Marius locuiește singur de două săptămâni și, deși s-a speculat că s-ar fi separat de Oana pentru o altă femeie, nu dorește să vorbească despre motivele reale ale despărțirii.

Marius Elisei a făcut primele declarații după despărțirea de Oana Roman

„Da, știu să gătesc și încă foarte bine. Îmi place foarte mult să gătesc. Eu mi-am făcut singur masa de Sărbători. Știu să fac orice, până și sarmale fac”, a declarat pentru Click!.

„Din punctul meu de vedere, mă descurc bine pentru perioada pe care o trăim. Nu mă sperie Covid-ul, cred în acest virus, de aceea mă voi și vaccina. Îmi merge însă bine în perioada asta, din punct de vedere financiar”, a mai spus Marius pentru Click!.

